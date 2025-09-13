HOYSuscripcion LR Focus

USA

Juez ordena a gobierno de Trump demostrar que 600.000 venezolanos pueden vivir legalmente en Estados Unidos con el TPS

Un juez federal exigió al gobierno de Donald Trump actualizar el sitio web de USCIS para reflejar el estatus legal de cientos de miles de venezolanos amparados bajo el TPS.

El fallo del juez también beneficia indirectamente a más de 500.000 haitianos con TPS, cuyo estatus fue igualmente afectado. Foto: AFP

Un juez federal en Estados Unidos ha emitido una orden contundente contra la administración del expresidente Donald Trump. Edward Chen, juez de distrito en San Francisco, instruyó al gobierno republicano a modificar el sitio web oficial de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) para dejar en claro que más de 600.000 venezolanos cuentan con permiso legal para residir y trabajar en territorio estadounidense bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).

La orden judicial responde a denuncias de que, a pesar de un fallo previo emitido el pasado 5 de septiembre, muchas personas beneficiadas por el TPS permanecían detenidas o enfrentaban obstáculos para conservar sus empleos, debido a que la información oficial en línea no reflejaba los efectos inmediatos de dicha decisión. Esta falta de claridad en el sitio de USCIS estaba generando consecuencias directas en la vida de cientos de familias venezolanas en situación migratoria vulnerable.

lr.pe

¿Cuál fue la orden del juez federal sobre la web de inmigración para venezolanos?

El juez Edward Chen dictaminó que el gobierno debe actualizar de inmediato el sitio web de USCIS, para que refleje correctamente que los beneficiarios del TPS, específicamente venezolanos y haitianos, continúan teniendo un estatus migratorio válido.

La orden se produce después de que los abogados de los demandantes alertaran que varios titulares del TPS seguían en centros de detención migratoria, mientras otros eran rechazados en sus lugares de trabajo por la falta de documentación oficial que confirmara su estatus legal. Uno de los casos presentados ante el tribunal involucra a un hombre venezolano detenido en San Antonio, Texas, desde mayo, a quien se le comunicó que no sería liberado hasta que la página oficial del USCIS reflejara el cambio legal.

El Departamento de Justicia, representado por el abogado William Weiland, argumentó que el dictamen del 5 de septiembre no era aplicable de forma inmediata, a menos que una orden explícita así lo estableciera. Sin embargo, Chen rechazó esta interpretación, señalando que el reglamento citado por el gobierno no era pertinente en este tipo de litigios migratorios.

¿Qué es el TPS para venezolanos?

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una figura migratoria otorgada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), que permite a ciudadanos de determinados países residir y trabajar legalmente en el país cuando sus naciones de origen enfrentan situaciones extremas como conflictos armados, desastres naturales o crisis humanitarias.

En el caso de Venezuela, el TPS fue extendido por la administración del expresidente Joe Biden como una respuesta a la compleja crisis política, económica y social que afecta al país sudamericano. Esta protección abarca a más de 600.000 venezolanos, según estimaciones oficiales, y su renovación se considera clave para garantizar la seguridad y estabilidad de una de las comunidades migrantes más numerosas en Estados Unidos.

La polémica surge a raíz de que Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional bajo el mandato de Trump según la documentación presentada en el caso, habría cancelado ilegalmente las prórrogas del TPS otorgadas por la administración Biden. El fallo del juez Chen consideró esta acción como contraria a la ley y restableció inmediatamente las protecciones a más de 1.1 millones de personas, entre venezolanos y haitianos.

