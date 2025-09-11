El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, victimizó y calificó como "muy sorprendente" la condena a Jair Bolsonaro, luego de que el expresidente brasileño fuera juzgado por el Supremo Tribunal Federal y quedara a la espera de una sentencia que podría superar los 40 años de prisión.

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", declaró el mandatario desde Washington, donde debió responder principalmente a preguntas sobre el tiroteo en el que Charlie Kirk, activista y aliado político, perdió la vida en Utah.

Luego de aludir a los problemas judiciales que enfrentó en el pasado, Trump señaló en declaraciones a medios locales de su país, sobre Bolsonaro, que "era un buen hombre" y que lo conoció cuando este era presidente de Brasil.

Brasil rechaza amenazas de EE. UU. en defensa de Jair Bolsonaro

El Gobierno de Brasil condenó el pasado martes las declaraciones de la Casa Blanca sobre un posible uso de sanciones o de la fuerza militar para justificar la defensa de Jair Bolsonaro. El Ministerio de Exteriores advirtió que los tres poderes del Estado no se dejarán intimidar ante ningún intento de injerencia extranjera.

En un comunicado, la cancillería también rechazó que fuerzas antidemocráticas utilicen a gobiernos extranjeros para presionar a las instituciones nacionales. La alusión apunta a Bolsonaro y a su hijo Eduardo, acusados de financiar desde Estados Unidos una red para entorpecer el proceso judicial por el intento de golpe de Estado de 2022.

Trump provocó rechazo en Brasil tras calificar el juicio a Bolsonaro como "caza de brujas"

A inicios de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades brasileñas a frenar el proceso contra Jair Bolsonaro, al que calificó como una "caza de brujas". En redes sociales, aseguró que el exmandatario “no era culpable de nada, salvo de haber luchado por el pueblo” y exigió a los fiscales: "¡Dejen a Bolsonaro en paz!".

Las declaraciones desataron la respuesta inmediata del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Al día siguiente, Lula recalcó que "nadie está por encima de la ley" y sostuvo que la defensa de la democracia en Brasil corresponde únicamente a sus instituciones. La cancillería y dirigentes oficialistas también condenaron la postura de Trump, acusándolo de irrespetar la soberanía nacional.