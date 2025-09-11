HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado
Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     Bolsonaro es declarado culpable por un intento de golpe de Estado     
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

Donald Trump victimiza a Bolsonaro tras ser condenado por intento de golpe en Brasil: "Era un buen hombre"

En una entrevista ofrecida desde la Casa Blanca, Donald Trump afirmó que el caso de Bolsonaro es "similar al suyo, pero que en su situación no se salieron con la suya".

Donald Trump se muestra sorprendido y descontento por la condena al expresidente Jair Bolsonaro.
Donald Trump se muestra sorprendido y descontento por la condena al expresidente Jair Bolsonaro. | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, victimizó y calificó como "muy sorprendente" la condena a Jair Bolsonaro, luego de que el expresidente brasileño fuera juzgado por el Supremo Tribunal Federal y quedara a la espera de una sentencia que podría superar los 40 años de prisión.

"Es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo", declaró el mandatario desde Washington, donde debió responder principalmente a preguntas sobre el tiroteo en el que Charlie Kirk, activista y aliado político, perdió la vida en Utah.

Luego de aludir a los problemas judiciales que enfrentó en el pasado, Trump señaló en declaraciones a medios locales de su país, sobre Bolsonaro, que "era un buen hombre" y que lo conoció cuando este era presidente de Brasil.

PUEDES VER: Maduro inicia el “Plan Independencia 200” y activa 284 frentes de batalla en medio de tensiones con EE. UU. en el Caribe

lr.pe

Brasil rechaza amenazas de EE. UU. en defensa de Jair Bolsonaro

El Gobierno de Brasil condenó el pasado martes las declaraciones de la Casa Blanca sobre un posible uso de sanciones o de la fuerza militar para justificar la defensa de Jair Bolsonaro. El Ministerio de Exteriores advirtió que los tres poderes del Estado no se dejarán intimidar ante ningún intento de injerencia extranjera.

En un comunicado, la cancillería también rechazó que fuerzas antidemocráticas utilicen a gobiernos extranjeros para presionar a las instituciones nacionales. La alusión apunta a Bolsonaro y a su hijo Eduardo, acusados de financiar desde Estados Unidos una red para entorpecer el proceso judicial por el intento de golpe de Estado de 2022.

PUEDES VER: Parlamento Europeo solicita a la UE incluir al Cártel de los Soles como organización terrorista

lr.pe

Trump provocó rechazo en Brasil tras calificar el juicio a Bolsonaro como "caza de brujas"

A inicios de julio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a las autoridades brasileñas a frenar el proceso contra Jair Bolsonaro, al que calificó como una "caza de brujas". En redes sociales, aseguró que el exmandatario “no era culpable de nada, salvo de haber luchado por el pueblo” y exigió a los fiscales: "¡Dejen a Bolsonaro en paz!".

Las declaraciones desataron la respuesta inmediata del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Al día siguiente, Lula recalcó que "nadie está por encima de la ley" y sostuvo que la defensa de la democracia en Brasil corresponde únicamente a sus instituciones. La cancillería y dirigentes oficialistas también condenaron la postura de Trump, acusándolo de irrespetar la soberanía nacional.

Notas relacionadas
FBI publica fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

FBI publica fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

LEER MÁS
Michael Mallinson no asesinó al político conservador Charlie Kirk en EE.UU: fue confundido con sospechoso arrestado

Michael Mallinson no asesinó al político conservador Charlie Kirk en EE.UU: fue confundido con sospechoso arrestado

LEER MÁS
Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

Aviso importante para inmigrantes en EEUU: USCIS confirma que Trump deportará a venezolanos por esta razón en 2025

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jair Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

Jair Bolsonaro es condenado por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

LEER MÁS
Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

Donald Trump denuncia a Rusia por invadir el espacio aéreo de Polonia y advierte medidas: “Allá vamos”

LEER MÁS
Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

LEER MÁS
FBI publica fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

FBI publica fotos del sospechoso de asesinar a Charlie Kirk, activista conservador y aliado de Donald Trump

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

LEER MÁS
España detiene al prófugo venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, buscado para su extradición a EE. UU.

España detiene al prófugo venezolano Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, buscado para su extradición a EE. UU.

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Mundo

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota