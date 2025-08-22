HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Maduro es más peligroso que Pablo Escobar y el "Chapo" Guzmán, según el exalcalde de Caracas: "Es una amenaza global"

Ledezma acusa a Maduro de dirigir el cartel de los Soles desde el Palacio de Miraflores, beneficiando el narcotráfico en Venezuela.

Ledezma compara a Maduro con Escobar y El Chapo por su vínculo con el narcotráfico. Foto: AFP/EFE/Lope Medina
Ledezma compara a Maduro con Escobar y El Chapo por su vínculo con el narcotráfico. Foto: AFP/EFE/Lope Medina

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que Nicolás Maduro representa una amenaza más grande que Pablo Escobar y Joaquín “el Chapo” Guzmán, al fusionar su papel como jefe de Estado con el control de una red criminal. Según Ledezma, el cartel de los Soles opera con apoyo institucional desde el Palacio de Miraflores.

Este año, Estados Unidos aumentó en dos ocasiones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, alcanzando los US$50.000.000. Además, Ledezma comentó sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico, que también involucra operaciones frente al cartel de los Soles.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

lr.pe

¿Qué papel juega Nicolás Maduro en el narcotráfico según Antonio Ledezma?

Ledezma recordó que el cartel de los Soles fue expuesto en 2018, pero el régimen venezolano lo ha encubierto de diversas maneras. Según él, el poder gubernamental coloca a Maduro por encima de Escobar y el "Chapo", ya que “el cartel de los Soles tiene como sede el Palacio de Miraflores” y las instituciones están completamente infiltradas.

Según el exalcalde, el reciente auge del narcotráfico está relacionado con el control estatal de las rutas y la vigilancia: “Gran parte de la cocaína que transita por Venezuela lo hace con gran facilidad debido a que controlan el espacio aéreo, los radares y los puntos de control”, lo que representa una amenaza tanto para EE. UU. como para el hemisferio en general. "Yo creo que esto es una amenaza global", afirmó.

PUEDES VER: Buques de Estados Unidos estarían cerca de las costas de Venezuela: sería el despliegue naval más amplio del Caribe, según agencias

lr.pe

¿Qué pruebas respaldan las acusaciones de Estados Unidos a los nexos de Maduro con el narcotráfico?

Las autoridades estadounidenses señalan a Maduro como líder del cartel de los Soles y lo vinculan con organizaciones armadas en Colombia, como el ELN y la Segunda Marquetalia. Además, la prensa de EE. UU. ha reportado que la justicia recibió más información sobre sus actividades delictivas gracias a Ovidio Guzmán, hijo de “el Chapo”.

Ledezma citó testimonios de militares venezolanos detenidos, como Hugo Carvajal, y de narcotraficantes como Ovidio Guzmán, quienes habrían detallado la conexión con el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco y otros grupos en Colombia. Aseguró que la oposición respalda las acciones de EE. UU. y alertó que la mitad de la cocaína que llega a Europa pasa por el corredor Colombia-Venezuela.

Notas relacionadas
Allanan Agencia de Discapacidad de Argentina por escándalo de coimas en medicamentos que involucra a Milei y su hermana

Allanan Agencia de Discapacidad de Argentina por escándalo de coimas en medicamentos que involucra a Milei y su hermana

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Influencer se enteró de la muerte de su pequeña hija de 2 años en plena transmisión en vivo en Brasil

Influencer se enteró de la muerte de su pequeña hija de 2 años en plena transmisión en vivo en Brasil

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

LEER MÁS
Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

Hermano de Hugo Chávez se vuelve viral al enseñar artes marciales para enfrentar 'invasión de Estados Unidos' a Venezuela

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS
Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

Nuevo atentado en Colombia: potente explosivo estalla cerca de la Alcaldía municipal de Florencia, Caquetá

LEER MÁS
María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

María Corina Machado asegura que los días de Maduro están contados y agradece a Trump por envío de buques a Venezuela

LEER MÁS
Estados Unidos eleva presión militar y régimen de Maduro activa plan de defensa ante llegada de buques al Caribe

Estados Unidos eleva presión militar y régimen de Maduro activa plan de defensa ante llegada de buques al Caribe

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Mundo

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota