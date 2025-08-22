Ledezma compara a Maduro con Escobar y El Chapo por su vínculo con el narcotráfico. Foto: AFP/EFE/Lope Medina

El exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, afirmó que Nicolás Maduro representa una amenaza más grande que Pablo Escobar y Joaquín “el Chapo” Guzmán, al fusionar su papel como jefe de Estado con el control de una red criminal. Según Ledezma, el cartel de los Soles opera con apoyo institucional desde el Palacio de Miraflores.

Este año, Estados Unidos aumentó en dos ocasiones la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, alcanzando los US$50.000.000. Además, Ledezma comentó sobre el despliegue militar estadounidense en el Caribe contra el narcotráfico, que también involucra operaciones frente al cartel de los Soles.

¿Qué papel juega Nicolás Maduro en el narcotráfico según Antonio Ledezma?

Ledezma recordó que el cartel de los Soles fue expuesto en 2018, pero el régimen venezolano lo ha encubierto de diversas maneras. Según él, el poder gubernamental coloca a Maduro por encima de Escobar y el "Chapo", ya que “el cartel de los Soles tiene como sede el Palacio de Miraflores” y las instituciones están completamente infiltradas.

Según el exalcalde, el reciente auge del narcotráfico está relacionado con el control estatal de las rutas y la vigilancia: “Gran parte de la cocaína que transita por Venezuela lo hace con gran facilidad debido a que controlan el espacio aéreo, los radares y los puntos de control”, lo que representa una amenaza tanto para EE. UU. como para el hemisferio en general. "Yo creo que esto es una amenaza global", afirmó.

¿Qué pruebas respaldan las acusaciones de Estados Unidos a los nexos de Maduro con el narcotráfico?

Las autoridades estadounidenses señalan a Maduro como líder del cartel de los Soles y lo vinculan con organizaciones armadas en Colombia, como el ELN y la Segunda Marquetalia. Además, la prensa de EE. UU. ha reportado que la justicia recibió más información sobre sus actividades delictivas gracias a Ovidio Guzmán, hijo de “el Chapo”.

Ledezma citó testimonios de militares venezolanos detenidos, como Hugo Carvajal, y de narcotraficantes como Ovidio Guzmán, quienes habrían detallado la conexión con el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco y otros grupos en Colombia. Aseguró que la oposición respalda las acciones de EE. UU. y alertó que la mitad de la cocaína que llega a Europa pasa por el corredor Colombia-Venezuela.