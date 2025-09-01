Ministro de Defensa de Venezuela organiza millonaria boda para su hija: gastos del evento superan los 300.000 dólares

En medio de una profunda crisis económica y un conflicto internacional con Estados Unidos, el Ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, se encuentra en el centro de la polémica por organizar una fastuosa boda para su hija, Yarazetd Padrino, en el icónico Parque Nacional Canaima, declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. El evento, programado para los días 2, 3 y 4 de octubre, incluirá actividades de lujo como excursiones privadas, cocteles exclusivos y vuelos en helicóptero sobre el Salto Ángel.

El escándalo estalló tras revelaciones hechas por el exsubdirector adjunto de la Marina estadounidense, Marshall Billingslea, quien afirmó que la celebración tendría un costo aproximado de 300.000 dólares, una cifra desproporcionada si se considera que el salario anual del ministro no supera los 12.000 dólares.

¿Cuáles son los gastos en la boda de la hija de Vladimir Padrino?

El programa del evento revela una experiencia exclusiva en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de Venezuela. Los invitados llegarán el jueves 2 de octubre, día en el que disfrutarán de un campamento, un almuerzo de bienvenida y un encuentro en la playa. Por la tarde se celebrará un cóctel y, en la noche, una cena privada. El viernes, el itinerario incluye actividades como:

Excursiones a Kavac y Pozo Azul

y Sobrevuelo en helicóptero sobre el Salto Ángel

Ceremonia en la playa con vestimenta informal

El lema de la boda es “Eat, drink, dress, party and love la dolce vita”, reflejando el enfoque festivo y lujoso del evento. En las tarjetas de invitación se destaca la importancia de “la compañía de los invitados”, aunque también se sugiere realizar contribuciones económicas a través de plataformas como Zelle o Iskia, algo que ha generado controversia ya que Zelle es un sistema financiero destinado a transferencias entre cuentas bancarias en Estados Unidos, no comúnmente asociado con eventos sociales en Venezuela.

¿Quién es el yerno de Vladimir Padrino?

El prometido de Yarazetd Padrino es Daniel Puglia, hijo del empresario Alfredo Puglia, propietario de la compañía Ferrelink Inversiones CA INC, registrada en Lexington Avenue, Nueva York. Esta empresa, que se encuentra activa y declaró datos en febrero de 2025, tiene su sede en un apartamento residencial de lujo en Manhattan.

Investigaciones periodísticas indican que dicha propiedad está actualmente bajo el nombre de TERAJIMA PROPERTIES CORPORATION, una firma vinculada a otra empresa llamada Sky Frontier, lo que ha generado inquietudes sobre la verdadera procedencia de los fondos con los que se financia la millonaria celebración.

Además, la familia Puglia mantiene una dirección residencial en Doral, Miami, un sector donde residen numerosos venezolanos con poder adquisitivo.

Estados Unidos también coloca una recompensa por Vladimir Padrino

La controversia crece aún más con la inclusión del nombre del Ministro de Defensa en la lista de personas buscadas por el gobierno de los Estados Unidos. Según el Departamento de Estado, Padrino López enfrenta acusaciones por distribución de cocaína y hay una recompensa de 15 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

Asimismo, es importante recordar que la cifra por el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, llega a los 50 millones de dólares, pues al mandatario lo vinculan con grupos terroristas como el Cartel de los Soles.