La invasión de Estados Unidos a Panamá en 1989, conocida como 'Operación Causa Justa', marcó un hito en la historia de las intervenciones militares estadounidenses en América Latina. Aunque inicialmente dirigida a derrocar al general Manuel Noriega, el conflicto dejó lecciones geopolíticas y militares que siguen siendo relevantes en la actualidad. Particularmente, se convirtió en un antecedente clave en la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela, reflejada en recientes incidentes militares en el Caribe.

Actualmente, el gobierno de Donald Trump desplegó una significativa presencia militar en el Caribe desde agosto de 2025, en el marco de una intensificación de su campaña contra el narcotráfico. Este despliegue incluye ocho buques de guerra, entre ellos destructores de misiles guiados como el USS Sampson, un submarino nuclear de ataque rápido y una nave de asalto anfibio. Además, se movilizaron más de 4.500 marineros y marines, marcando el mayor despliegue naval estadounidense en la región desde 1965.

De acuerdo con lo asegurado por Estados Unidos, los hechos se vienen dando con base a la lucha contra organizaciones criminales como el 'Tren de Aragua' y el 'Cártel de los Soles', vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado en América Latina. El 2 de septiembre, la Armada de EE. UU. llevó a cabo un ataque aéreo que hundió una embarcación sospechosa de transportar drogas desde Venezuela, resultando en la muerte de 11 personas y marcando una escalada en medio de las tensiones con Venezuela.

¿Qué fue la 'Operación Causa Justa'?

La ‘Operación Causa Justa’, llevada a cabo entre el 20 de diciembre de 1989 y el 31 de enero de 1990, fue una intervención militar de Estados Unidos en Panamá con el objetivo de derrocar al general Manuel Noriega, quien había gobernado Panamá desde 1983 y se vio involucrado en actividades ilícitas, como el narcotráfico y el lavado de dinero, según Washington. A ello se sumó la creciente represión contra la oposición política y la anulación de los resultados de las elecciones presidenciales de mayo de 1989, que favorecían a la oposición.

Tras esta última acción inconstitucional, Estados Unidos comenzó su invasión en la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con ataques aéreos y terrestres que se dirigieron a puntos estratégicos de la capital, como el Aeropuerto Internacional de Tocumen y varias bases militares panameñas. Más de 27,000 tropas estadounidenses, apoyadas por más de 300 aeronaves, entre aviones de combate y helicópteros, participaron en la operación. Esto frente a la resistencia panameña, que contaban con un ejército estimado en 16,000 efectivos.

El Pentágono reportó la muerte de al menos 516 panameños, de los cuales 314 eran militares y 202 civiles. Sin embargo, fuentes locales y organizaciones como la Iglesia Católica panameña indicaron que la cifra real podría haber sido mucho mayor, llegando a más de 4,000 muertos. Por parte de Estados Unidos, se reportaron 23 muertos, incluyendo soldados y civiles. Pese a la justificación estadounidense, la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), condenó la operación como una violación del derecho internacional y la soberanía.

El 3 de enero de 1990, Noriega, acorralado, se rindió ante las fuerzas estadounidenses y fue llevado a los Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos. Con su captura y la disolución de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Guillermo Endara, el presidente electo en las anuladas elecciones de mayo de 1989, asumió oficialmente el poder el 24 de diciembre en una ceremonia realizada en una base militar estadounidense.

Intervenciones militares directas de Estados Unidos en América Latina durante los últimos 100 años

En los últimos 100 años, las intervenciones militares directas de Estados Unidos en América Latina han sido relativamente limitadas, pero significativas en términos de impacto político y social en los países involucrados. Entre las intervenciones se encuentra la ocupación de la República Dominicana entre 1916 y 1924. Esta fue motivada por la necesidad de controlar las aduanas del país y evitar la influencia de potencias extranjeras en la región. Estados Unidos envió tropas para garantizar la estabilidad política y económica.

En Haití, la ocupación militar estadounidense tuvo lugar entre 1915 y 1934, con el objetivo de proteger los intereses económicos de Estados Unidos y evitar la interferencia de otras potencias extranjeras. Durante casi dos décadas, Estados Unidos controló las finanzas y las aduanas del país, consolidando su influencia política y económica. Esta intervención se justificó como un esfuerzo para estabilizar el país, pero fue vista por muchos como una forma de imperialismo, ya que implicó un control casi total de los asuntos internos de Haití.

Otra intervención significativa fue la invasión de Granada en 1983, en la que Estados Unidos justificó su acción como una medida para proteger a los ciudadanos estadounidenses que residían en la isla y evitar la expansión de un gobierno marxista en el Caribe. La intervención fue breve, pero marcó un precedente en la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Finalmente, Panamá fue invadida en 1989, para derrocar al líder Manuel Noriega, quien estaba vinculado al narcotráfico, y para garantizar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses en el país. La operación resultó en la captura de Noriega y el establecimiento de un nuevo gobierno en Panamá.