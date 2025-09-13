La denuncia se produce en medio del despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe sur. Foto: AFP.

El régimen de Nicolás Maduro denunció que un destructor de la Armada de Estados Unidos retuvo durante ocho horas al barco pesquero 'Carmen Rosa', con nueve tripulantes a bordo, mientras navegaba en aguas venezolanas. Según el comunicado emitido por la Cancillería, el incidente ocurrió el viernes y fue calificado como un “asalto ilegal y hostil” por parte del USS Jason Dunham.

La denuncia se produce en medio del despliegue de ocho buques estadounidenses en el Caribe sur, operación que Estados Unidos sostiene está dirigida a combatir el narcotráfico internacional. Sin embargo, Venezuela interpreta esto como una amenaza directa a su soberanía y un nuevo gesto de hostilidad, en un contexto ya marcado por acusaciones mutuas y un creciente clima de confrontación en el Caribe.

Barco fue detenido en aguas venezolanas, según el régimen

El pesquero 'Carmen Rosa', con nueve tripulantes, fue retenido por un destructor estadounidense cuando navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, dentro de su Zona Económica Exclusiva.

"El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas", detalló la nota, que consideró que el episodio "constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares", según se explica en el comunicado publicado mediante X, antes Twitter.

Además, añade que, "quienes dan la orden de hacer esas provocaciones están a la búsqueda de un incidente que justifique una escalda bélica en el Caribe, con el objeto de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los Estados Unidos, de cambio de régimen. Colocando sus soldados y oficiales como carne de cañón y exponiendo sus vidas una vez más".

Venezuela asegura que monitoreo la intervención

"La Fuerza Armada Nacional Bolivariana" informó que acompañó al pesquero venezolano durante todo el incidente con el destructor estadounidense, desplegando medios aéreos, navales y de vigilancia para garantizar la seguridad de los tripulantes. Según el comunicado, el monitoreo “minuto a minuto” de la situación evidenció la capacidad de Venezuela para vigilar y ante cualquier amenaza en sus aguas.

Así mismo, el régimen de Maduro exigió a Estados Unidos detener de inmediato las maniobras militares que, a su juicio, ponen en riesgo la estabilidad del Caribe. Además, pidió al pueblo estadounidense rechazar lo que consideró un "uso indebido de sus soldados" para sostener los intereses de una “élite codiciosa y depredadora”, a la que responsabilizó de alentar acciones que podrían escalar en un conflicto.

El comunicado aseguró que Venezuela mantendrá la vigilancia de sus aguas y actuará en resguardo de su población y de sus recursos marítimos frente a lo que describe como provocaciones externas.