Mundo

Israel derribó una torre de 12 pisos usada por Hamás para “ejecutar y perpetrar ataques” terroristas en Gaza

El Estado israelí ya suma al menos 12 edificios derribados en Gaza, dejando a más de 90,000 personas sin hogar.

Israel derrumbó edificio en Gaza. | Composición LR

Israel bombardeó y derribó este sábado 13 de septiembre un edificio de doce plantas en la ciudad de Gaza, identificado como la torre Burj al-Nour, luego de emitir un comunicado con la orden de evacuación para la población civil que se encontraba en la zona. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el inmueble funcionaba como base para operaciones del grupo extremista Hamás.

El portavoz del Ejército israelí, Avichay Adraee, informó a través de su cuenta oficial en X que marcó el edificio en rojo en un mapa público y advirtió a los residentes gazatíes que abandonaran el área y se desplazaran hacia el sur de la franja de Gaza.

El Ejército de Israel marcó a la torre Burj al-Nour como objetivo. Fuente: FDI

Israel derribó torre de Hamás tras anuncio de evacuación en Gaza

El Estado de Israel aseguró que la torre Nour era utilizada como centro logístico por Hamás, organización calificada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En los videos difundidos desde el enclave se observa cómo el edificio colapsa en medio de una densa nube de polvo. Hasta el momento, no se han reportado víctimas.

Un comunicado castrense anunció por altavoces, en las calles, que todas las personas debían abandonar la zona marcada por el Ejército. Según la ONU, en esa área viven aproximadamente un millón de personas. Treinta minutos después del aviso, misiles teledirigidos destruyeron el edificio que —según altos funcionarios israelíes— era empleado por Hamás para “ejecutar y perpetrar ataques” terroristas.

El Ejército reiteró su mensaje al indicar que “por su seguridad, los residentes deben trasladarse a zonas humanitarias designadas como Al Mawasi”, al sur del enclave.

Israel destruye otra torre en Gaza

Con la torre Nour, ya son al menos 12 los rascacielos destruidos por Israel en Gaza desde que se intensificaron los bombardeos. Estos inmuebles, con alturas superiores a siete plantas, albergaban aproximadamente 500 apartamentos, lo que implica que más de 10.000 personas han quedado sin refugio, según estimaciones de fuentes humanitarias locales.

De acuerdo con datos de los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí, más de 53.000 residentes han perdido sus viviendas o tiendas de campaña en menos de una semana. A esto se suman otras 120 edificaciones residenciales de hasta tres pisos, destruidas recientemente, que elevan el número de personas desplazadas a más de 90.000.

Más de 250.000 palestinos evacuaron Gaza

El Ejército de Israel confirmó que más de 250.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza después de la intensificación de los bombardeos en la zona, así lo confirmó Avichay Adraee, portavoz de las fuerzas armadas israelíes. Según la legión israelíe, se distribuyó panfletos instando a la población a evacuar hacia áreas más seguras, lo que representa la salida de una cuarta parte de los habitantes de la urbe.

"Por su seguridad, deben evacuar de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza", se lee en el comunicado.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que la ofensiva militar en Gaza podría agravar la crisis humanitaria en el enclave, donde ya se registran hambruna y escasez de recursos básicos.

