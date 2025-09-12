En medio de la grave crisis humanitaria que se vive en Gaza, la Asamblea General de la ONU decidió aprobar este viernes por amplia mayoría una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, la cual establece "una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados: Palestina e Israel". El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, obtuvo un respaldo mayoritario de 142 votos a favor, frente a 10 en contra —incluidos Israel, Estados Unidos y Argentina— y 12 abstenciones. La resolución también exige la exclusión de Hamás del gobierno en Gaza, un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes.

La declaración, apoyada por la Liga Árabe y firmada inicialmente en julio por 17 países, marca un paso clave hacia un Estado palestino soberano e independiente con el apoyo de la comunidad internacional. El documento condena expresamente los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y exige que entregue sus armas a la Autoridad Palestina. La votación se da en la antesala de la cumbre de la ONU en Nueva York, el próximo 22 de septiembre, copresidida por Arabia Saudita y Francia, en la que Emmanuel Macron ha prometido reconocer formalmente al Estado palestino.

Autoridad Palestina celebra resolución de la ONU como avance hacia un Estado independiente

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, calificó como “un paso importante hacia el fin de la ocupación” la reciente resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU que respalda la creación de un Estado palestino sin la participación de Hamás. En un mensaje difundido en la red social X, el dirigente palestino destacó que la decisión muestra la voluntad internacional de apoyar los derechos del pueblo palestino y avanzar en la aplicación de la solución de dos Estados.

Al Sheij recalcó que la resolución abre el camino hacia la materialización de un Estado palestino independiente basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. El pronunciamiento llega tras la votación en la ONU que contó con un amplio respaldo de la comunidad internacional.

Israel califica como “vergonzosa” resolución de la ONU sobre la solución de dos Estados

El gobierno de Israel calificó de “vergonzosa” la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU que busca reimpulsar la solución de dos Estados en el conflicto con Palestina. A pesar de haber sido respaldado por una amplia mayoría de países, el texto fue rechazado categóricamente por Jerusalén, que considera que la medida no aporta a la paz en la región.

“El Estado de Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, quien acusó a la resolución de “alentar a Hamás a continuar la guerra”. Esta declaración sigue lo previamente señalado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aseguró que Israel no permitirá la creación de un Estado palestino. “Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, afirmó durante la ceremonia de firma de un proyecto de expansión en Maale Adumim, un asentamiento en Cisjordania ocupada.

Más de un millón de palestinos resisten en Gaza ante órdenes de evacuación de Israel

Las autoridades gazatíes informaron que más de un millón de personas permanecen en la ciudad de Gaza y sus alrededores, a pesar de las órdenes del Ejército israelí de desplazarse al sur ante la intensificación de la ofensiva militar. Según un comunicado oficial, entre los que se niegan a abandonar sus hogares hay más de 350.000 niños, en rechazo a lo que califican como un plan de “desplazamiento forzado irreversible” que vulnera el derecho internacional.

El reporte denuncia que unas 68.000 personas huyeron al sur bajo presión de los bombardeos, pero que más de 20.000 regresaron tras constatar la falta de condiciones básicas. La supuesta “zona humanitaria” de Al Mauasi, donde Israel confinó a unas 800.000 personas, ha sido blanco de más de 100 ataques que dejaron más de 2.000 muertos, según las autoridades locales. En paralelo, el Ministerio de Salud gazatí eleva a más de 64.750 los fallecidos y 164.000 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.