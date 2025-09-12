HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

ONU aprueba con amplia mayoría declaración para un Estado palestino, pero advierte que sin participación política de Hamás

El texto, respaldado por 142 votos a favor, exige un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la exclusión de Hamás del gobierno en Gaza, lo que abre paso a un Estado palestino independiente.

La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que respalda la creación de un Estado palestino independiente. Foto: composición LR/AFP
La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que respalda la creación de un Estado palestino independiente. Foto: composición LR/AFP

En medio de la grave crisis humanitaria que se vive en Gaza, la Asamblea General de la ONU decidió aprobar este viernes por amplia mayoría una resolución que respalda la Declaración de Nueva York, la cual establece "una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados: Palestina e Israel". El texto, presentado por Francia y Arabia Saudita, obtuvo un respaldo mayoritario de 142 votos a favor, frente a 10 en contra —incluidos Israel, Estados Unidos y Argentina— y 12 abstenciones. La resolución también exige la exclusión de Hamás del gobierno en Gaza, un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes.

La declaración, apoyada por la Liga Árabe y firmada inicialmente en julio por 17 países, marca un paso clave hacia un Estado palestino soberano e independiente con el apoyo de la comunidad internacional. El documento condena expresamente los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 y exige que entregue sus armas a la Autoridad Palestina. La votación se da en la antesala de la cumbre de la ONU en Nueva York, el próximo 22 de septiembre, copresidida por Arabia Saudita y Francia, en la que Emmanuel Macron ha prometido reconocer formalmente al Estado palestino.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

lr.pe

Autoridad Palestina celebra resolución de la ONU como avance hacia un Estado independiente

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, calificó como “un paso importante hacia el fin de la ocupación” la reciente resolución adoptada por la Asamblea General de la ONU que respalda la creación de un Estado palestino sin la participación de Hamás. En un mensaje difundido en la red social X, el dirigente palestino destacó que la decisión muestra la voluntad internacional de apoyar los derechos del pueblo palestino y avanzar en la aplicación de la solución de dos Estados.

Al Sheij recalcó que la resolución abre el camino hacia la materialización de un Estado palestino independiente basado en las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como su capital. El pronunciamiento llega tras la votación en la ONU que contó con un amplio respaldo de la comunidad internacional.

PUEDES VER: Trump advierte que su paciencia con Putin "se agota" rápidamente y critica falta de acuerdo con Zelenski

lr.pe

Israel califica como “vergonzosa” resolución de la ONU sobre la solución de dos Estados

El gobierno de Israel calificó de “vergonzosa” la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU que busca reimpulsar la solución de dos Estados en el conflicto con Palestina. A pesar de haber sido respaldado por una amplia mayoría de países, el texto fue rechazado categóricamente por Jerusalén, que considera que la medida no aporta a la paz en la región.

“El Estado de Israel rechaza categóricamente la decisión de la Asamblea General de la ONU”, escribió en X el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein, quien acusó a la resolución de “alentar a Hamás a continuar la guerra”. Esta declaración sigue lo previamente señalado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien aseguró que Israel no permitirá la creación de un Estado palestino. “Cumpliremos nuestra promesa: no habrá Estado palestino, este lugar nos pertenece”, afirmó durante la ceremonia de firma de un proyecto de expansión en Maale Adumim, un asentamiento en Cisjordania ocupada.

PUEDES VER: Venezuela: explosión en fábrica de fuegos artificiales deja más de 20 heridos y cientos de casas destruidas

lr.pe

Más de un millón de palestinos resisten en Gaza ante órdenes de evacuación de Israel

Las autoridades gazatíes informaron que más de un millón de personas permanecen en la ciudad de Gaza y sus alrededores, a pesar de las órdenes del Ejército israelí de desplazarse al sur ante la intensificación de la ofensiva militar. Según un comunicado oficial, entre los que se niegan a abandonar sus hogares hay más de 350.000 niños, en rechazo a lo que califican como un plan de “desplazamiento forzado irreversible” que vulnera el derecho internacional.

El reporte denuncia que unas 68.000 personas huyeron al sur bajo presión de los bombardeos, pero que más de 20.000 regresaron tras constatar la falta de condiciones básicas. La supuesta “zona humanitaria” de Al Mauasi, donde Israel confinó a unas 800.000 personas, ha sido blanco de más de 100 ataques que dejaron más de 2.000 muertos, según las autoridades locales. En paralelo, el Ministerio de Salud gazatí eleva a más de 64.750 los fallecidos y 164.000 los heridos desde el inicio de la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

Notas relacionadas
Macron reconoce a Palestina y sacude al G7: “Lo hace por liderazgo, pero no por un sincero acercamiento a la paz"

Macron reconoce a Palestina y sacude al G7: “Lo hace por liderazgo, pero no por un sincero acercamiento a la paz"

LEER MÁS
Rosalía responde a críticas de ''silencio cómplice'' sobre Gaza, pero evita mencionar a Israel: ''Libertad de Palestina''

Rosalía responde a críticas de ''silencio cómplice'' sobre Gaza, pero evita mencionar a Israel: ''Libertad de Palestina''

LEER MÁS
Trump dice que será muy "difícil" tener acuerdo comercial con Canadá porque reconocerán a Palestina como estado

Trump dice que será muy "difícil" tener acuerdo comercial con Canadá porque reconocerán a Palestina como estado

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

LEER MÁS
Sacerdote decidió casarse con una monja, tener hijos y hoy dirige una gran Iglesia

Sacerdote decidió casarse con una monja, tener hijos y hoy dirige una gran Iglesia

LEER MÁS
Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

Peruano viajó a España por un futuro mejor, pero terminó viviendo en el aeropuerto de Madrid

LEER MÁS
China abre el puente más largo del mundo sostenido por cables: una megaobra de 10,3 km que reduce viajes de 80 a 20 minutos

China abre el puente más largo del mundo sostenido por cables: una megaobra de 10,3 km que reduce viajes de 80 a 20 minutos

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Los derechos humanos como brújula en la tormenta política, por Eliana Carlin

Estados Unidos: revelan mensajes antifascistas inscritos en las balas del asesino de Charlie Kirk

Mundo

China-Rusia, el nuevo bloque que reescribe el orden mundial y pondría fin a la hegemonía de Estados Unidos

Nepal nombra a Sushila Karki como nueva primera ministra tras violentas protestas que derrocaron al gobierno

Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Gustavo Gorriti responde amenaza de muerte de López Aliaga: "Ha desarrollado una fijación psicótica en tratar de destruirme"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota