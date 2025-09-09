HOYSuscripcion LR Focus

El escándalo de corrupción en la era Milei
Mundo

Israel lanza ataque contra los líderes de Hamás en Qatar tras propuesta de alto al fuego de Donald Trump

Este lunes, fuentes israelíes informaron a CNN sobre explosiones en la capital qatarí. Más tarde, se confirmó que se trataba de un ataque contra los líderes de Hamás que se encontraban reunidos en Doha.

Israel atacó a líderes de Hamás durante una reunión en Catar, reportó CNN.
Israel atacó a líderes de Hamás durante una reunión en Catar, reportó CNN. | CNN

Israel atacó este lunes una reunión de los líderes de Hamás en Doha, capital de Catar. La información, corroborada por fuentes israelíes al medio CNN tras escuchar una fuerte explosión en el lugar, destaca el primer ataque de Israel a través de una operación a dicho país donde usualmente se reúnen como cuartel general fuera de Gaza.

Poco después de que se conociera la explosión, las Fuerzas de Defensa de Israel emitieron un comunicado en el que afirmaron haber atacado al "liderazgo superior" de Hamás con "un golpe preciso", en una operación conjunta con la agencia de seguridad Shin Bet.

"Durante años, estos líderes de Hamás han dirigido las operaciones de la organización terrorista. Son directamente responsables de la brutal masacre del 7 de octubre y han orquestado y gestionado la guerra contra el Estado de Israel", indicaba el comunicado.

Catar condena como "ataque cobarde" el bombardeo de Israel contra líderes de Hamás

Catar expresó el martes su enérgico rechazo a un bombardeo israelí que calificó como "cobarde" y que tuvo como objetivo inmuebles residenciales habitados por integrantes del ala política del grupo islamista palestino Hamás.

"El Estado de Catar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí dirigido contra viviendas donde residen varios miembros de la oficina política de Hamás en Doha, la capital catarí", declaró en X el vocero del Ministerio de Asuntos Exteriores, Majed al Ansari.

Información en desarrollo

