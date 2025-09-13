HOYSuscripcion LR Focus

Londres: más de 100.000 personas en protesta antimigrante exigen la renuncia del primer ministro Keir Starmer

A la misma hora de la protesta antimigrante, se llevó a cabo una contramanifestación convocada por una organización británica que promueve la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Varios personajes de extrema derecha, británicos y extranjeros, participaron en la marcha.
Varios personajes de extrema derecha, británicos y extranjeros, participaron en la marcha. | Foto: AFP

Más de 100.000 personas participaron en una manifestación antiinmigrante convocada por el activista de ultraderecha Tommy Robinson. Los manifestantes también exigieron a gritos la dimisión del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

Tommy Robinson, cuyo verdadero nombre es Stephen Yaxley-Lennon, es un activista de 42 años conocido por sus posiciones antiinmigración y antiislam. Además, ha sido detenido varias veces por alteraciones del orden público.

Manifestantes se mostraron en contra de los indocumentados

La marcha, una concentración en favor de la "libertad de expresión" según Robinson, logró reunir a unas 110.000 personas, quienes portaban banderas británicas e inglesas mientras recorrían las calles arengando lemas antimigrantes y pidiendo la renuncia de Starmer.

Varias personalidades de extrema derecha, tanto británicas como extranjeras, asistieron a la protesta organizada por Robinson. Uno de ellos fue Steve Bannon, exconsejero del presidente estadounidense Donald Trump.

"No soy racista, simplemente he constatado la evolución demográfica", aseguró Ritchie, un hombre de 28 años que calificó de "invasión" la llegada de inmigrantes indocumentados al Reino Unido.

Otra de las manifestantes, Mary Williams de 30 años, portaba una foto de Charlie Kirk, el influencer conservador asesinado recientemente en Estados Unidos. El hecho afectó a la mujer y la impulsó a salir a protestar.

De acuerdo a la policía de Londres, más de 1.000 agentes fueron desplegados en distintos puntos de la ciudad para garantizar la seguridad y prevenir posibles incidentes durante la manifestación.

Hubo una contramanifestación en paralelo

Mientras se realizaba la marcha antiinmigrante encabezada por Tommy Robinson, de forma paralela tuvo lugar una contramarcha organizada por Stand Up To Racism UK, una agrupación que promueve la lucha contra el racismo y la xenofobia.

Diane Abbott, una de las participantes en la contramarcha, afirmó que el objetivo de la movilización era plantar cara al fascismo. "Debemos ser solidarios con los solicitantes de asilo y demostrar que estamos unidos", sostuvo.

