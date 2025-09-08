Flotilla humanitaria hacia Gaza denuncia que sufrió ataque de dron frente a Túnez que causó incendio a bordo

La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza y en la que participa la activista Greta Thunberg, sufrió un incidente durante la madrugada del martes en aguas tunecinas. Según la organización, uno de sus barcos principales, conocido como el “Barco Familiar”, fue impactado por un dron. La embarcación navegaba bajo bandera portuguesa y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo.

El impacto del dron provocó un incendio en la cubierta principal y en el almacenamiento bajo cubierta, que fue rápidamente extinguido. El activista británico Kieran Andrieu, presente en la embarcación, informó que no hubo heridos y que todos los tripulantes están “psicológicamente a salvo”. La Flotilla Global Sumud indicó que se está llevando a cabo una investigación y que se publicará más información cuando esté disponible.

Autoridades tunecinas descartan ataque con dron a flotilla humanitaria

Las autoridades de Túnez ofrecieron una versión oficial distinta tras el incidente registrado en un barco de la Flotilla Global Sumud. Houcem Eddine Jebabli, vocero de la Guardia Nacional, indicó que tras una inspección preliminar no se detectó la presencia de drones en la zona, señalando que el fuego se habría originado en el compartimento destinado a los chalecos salvavidas. La embarcación, que había recorrido previamente la ruta desde España, se encontraba a unos 80 kilómetros del puerto de Sidi Bou Said.

El funcionario precisó que la investigación continúa y que hasta el momento no se han hallado indicios de un ataque aéreo. Los daños ocasionados por el incendio fueron superficiales y no afectaron la integridad estructural del buque. Portavoces tunecinos de la Flotilla confirmaron mediante un video publicado en Facebook que la embarcación podrá reanudar su viaje, previsto para el miércoles, sin mayores complicaciones.

Flotilla Global Sumud mantiene su viaje a Gaza tras incidente en Túnez

El incidente registrado en un barco de la Flotilla Global Sumud atrajo la atención internacional, especialmente de organismos vinculados a los derechos humanos y la supervisión de la crisis en Palestina. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, confirmó que el barco fue aparentemente atacado por un dron en el puerto de Túnez y solicitó protección urgente para otras dos flotillas humanitarias que se dirigen a la zona. Tripulantes como Yasemin Acar relataron que un dron pasó sobre la embarcación, lanzó una bomba y provocó un incendio, aunque todos los ocupantes resultaron ilesos.

La tensión aumentó cuando los organizadores atribuyeron la supuesta agresión a intereses israelíes, aunque sin pruebas concluyentes, y aseguraron que el incidente no detendría su misión de romper el bloqueo de Gaza. La reacción local incluyó la movilización de centenares de ciudadanos tunecinos que se congregaron en el puerto para expresar solidaridad, coreando consignas a favor de Palestina y vigilando las embarcaciones. La Flotilla confirmó que mantendrá su plan de zarpe el miércoles, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y visibilizar la situación de la población civil en la Franja de Gaza.