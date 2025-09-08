HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El escándalo de corrupción en la era Milei
El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     El escándalo de corrupción en la era Milei     
Mundo

Flotilla humanitaria hacia Gaza denuncia que sufrió ataque de dron frente a Túnez que causó incendio a bordo

Un barco de la Flotilla Global Sumud fue afectado por un incendio en aguas de Túnez. Greta Thunberg y la tripulación se encuentran seguros y la misión humanitaria seguirá hacia Gaza.

El “Barco Familiar” sufrió un incendio en su cubierta, pero todos sus pasajeros están a salvo. Foto: composición LR/ @GlobalSumudFlot
El “Barco Familiar” sufrió un incendio en su cubierta, pero todos sus pasajeros están a salvo. Foto: composición LR/ @GlobalSumudFlot

La Flotilla Global Sumud, que transporta ayuda humanitaria hacia Gaza y en la que participa la activista Greta Thunberg, sufrió un incidente durante la madrugada del martes en aguas tunecinas. Según la organización, uno de sus barcos principales, conocido como el “Barco Familiar”, fue impactado por un dron. La embarcación navegaba bajo bandera portuguesa y todos los pasajeros y la tripulación se encuentran a salvo.

El impacto del dron provocó un incendio en la cubierta principal y en el almacenamiento bajo cubierta, que fue rápidamente extinguido. El activista británico Kieran Andrieu, presente en la embarcación, informó que no hubo heridos y que todos los tripulantes están “psicológicamente a salvo”. La Flotilla Global Sumud indicó que se está llevando a cabo una investigación y que se publicará más información cuando esté disponible.

Autoridades tunecinas descartan ataque con dron a flotilla humanitaria

Las autoridades de Túnez ofrecieron una versión oficial distinta tras el incidente registrado en un barco de la Flotilla Global Sumud. Houcem Eddine Jebabli, vocero de la Guardia Nacional, indicó que tras una inspección preliminar no se detectó la presencia de drones en la zona, señalando que el fuego se habría originado en el compartimento destinado a los chalecos salvavidas. La embarcación, que había recorrido previamente la ruta desde España, se encontraba a unos 80 kilómetros del puerto de Sidi Bou Said.

El funcionario precisó que la investigación continúa y que hasta el momento no se han hallado indicios de un ataque aéreo. Los daños ocasionados por el incendio fueron superficiales y no afectaron la integridad estructural del buque. Portavoces tunecinos de la Flotilla confirmaron mediante un video publicado en Facebook que la embarcación podrá reanudar su viaje, previsto para el miércoles, sin mayores complicaciones.

Flotilla Global Sumud mantiene su viaje a Gaza tras incidente en Túnez

El incidente registrado en un barco de la Flotilla Global Sumud atrajo la atención internacional, especialmente de organismos vinculados a los derechos humanos y la supervisión de la crisis en Palestina. Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, confirmó que el barco fue aparentemente atacado por un dron en el puerto de Túnez y solicitó protección urgente para otras dos flotillas humanitarias que se dirigen a la zona. Tripulantes como Yasemin Acar relataron que un dron pasó sobre la embarcación, lanzó una bomba y provocó un incendio, aunque todos los ocupantes resultaron ilesos.

La tensión aumentó cuando los organizadores atribuyeron la supuesta agresión a intereses israelíes, aunque sin pruebas concluyentes, y aseguraron que el incidente no detendría su misión de romper el bloqueo de Gaza. La reacción local incluyó la movilización de centenares de ciudadanos tunecinos que se congregaron en el puerto para expresar solidaridad, coreando consignas a favor de Palestina y vigilando las embarcaciones. La Flotilla confirmó que mantendrá su plan de zarpe el miércoles, con el objetivo de entregar ayuda humanitaria y visibilizar la situación de la población civil en la Franja de Gaza.

Notas relacionadas
"¡Váyanse ahora!": Netanyahu amenaza con expulsar a la población de Gaza tras el aumento de los ataques israelíes

"¡Váyanse ahora!": Netanyahu amenaza con expulsar a la población de Gaza tras el aumento de los ataques israelíes

LEER MÁS
Pedro Sánchez anuncia medidas inmediatas para frenar el "genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel

Pedro Sánchez anuncia medidas inmediatas para frenar el "genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel

LEER MÁS
Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

Perú arriesga ser cómplice del genocidio en Gaza tras contrato de armas con Israel, advierte exembajador palestino

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

La trágica historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada en China a 7.000 metros y que no puede ser rescatada

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

Dólar en Argentina se dispara tras derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires y marca un nuevo récord histórico

LEER MÁS
Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

Joven china engañó a su novio fingiendo que se iban de vacaciones y terminó vendiéndolo a grupo criminal

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

Xi Jinping indicó estar dispuesto a colaborar con los BRICS durante cumbre virtual: "Debemos defender el multilateralismo"

LEER MÁS
Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

Leopoldo Maduro, el venezolano que ahora es de la realeza tras casarse con la princesa ‘más rica’ de Europa

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi multa a Arcor con más de S/40.000 por publicidad engañosa en los empaques de sus productos que exageraban con relleno

¿Quién es Deborah Gautier, la primera peruana cinturón negro en jiu-jitsu y campeona mundial?

Efemérides de Venezuela: esta es la lista completa de festividades y celebraciones en septiembre 2025

Mundo

Inicia juicio contra Ryan Routh, acusado de planear asesinato de Donald Trump en un campo de golf

Monitor Dólar hoy, lunes 8 de septiembre: así se cotiza el dólar paralelo en Venezuela

Diosdado Cabello, del régimen de Maduro, ordena a Venezuela prepararse en “todos los frentes” ante despliegue de EE. UU.

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Dina Boluarte: mujer se desmaya luego de saludar a la presidenta durante ceremonia Palacio de Gobierno

Ulises Villegas, alcalde de Comas, es acusado de obligar a trabajadoras a vestirse de porristas

Curwen en La República: "Pareciera que un guionista de Al Fondo Hay Sitio escribiera la política peruana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota