Israel afirma que más de 250.000 palestinos abandonaron Ciudad de Gaza tras intensificación de bombardeos

La cuarta parte de palestinos que vive en Ciudad de Gaza habrían abandonado sus hogares. | Foto: AFP

El ejército de Israel aseguró que más de 250.000 palestinos han abandonado Ciudad de Gaza hacia otras zonas del territorio palestino, luego de una intensificación de los bombardeos y ataques en la principal urbe del enclave.

"Según las estimaciones del ejército, más de una cuarta parte del millón de habitantes de Ciudad de Gaza la han abandonado por su propia seguridad", indicó Avichay Adraee, portavoz de las fuerzas armadas israelíes.

Israel lanza panfletos para instar a la evacuación de civiles

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que alrededor de un millón de ciudadanos palestinos viven actualmente en Gaza y sus alrededores.

Según revela AFP, las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades para ingresar a muchas áreas impiden verificar de forma independiente los detalles proporcionados por los militares.

Recientemente, el ejército israelí lanzó panfletos instando a los residentes en los distritos del oeste a evacuar la zona, mientras la agencia de Defensa Civil de Gaza informaba de continuos ataques aéreos.

"El ejército israelí está operando con mucha intensidad en su área y está decidido a desmantelar y derrotar a Hamas. Por su seguridad, deben evacuar de inmediato a través de la calle Al Rashid hacia el sur de Wadi Gaza. Están advertidos", señala el panfleto.

Edificios de gran altura son blanco principal de ataques

Israel ha enfrentado creciente presión internacional para detener su ofensiva, pero asegura que está decidido a desmantelar a Hamás en lo que describe como uno de los últimos bastiones del grupo.

En las últimas semanas, el ejército israeló ha concentrado sus ataques en edificios de gran altura y afirma que han sido usados por milicianos de Hamás.

La ONU y miembros de la comunidad internacional temen que el asalto militar empeore la situación humanitaria en la ciudad de Gaza, en la que se vive una situación de hambruna.

La agencia de Defensa Civil informó que los ataques israelíes causaron unas 5 muertes en la madrugada del sábado, mientras que el viernes al menos 50 personas fallecieron en todo el territorio palestino.

"Cada noche nos vamos a dormir sin saber si despertaremos vivos, señaló Umm Anas al Ashqar, residente de la ciudad de Gaza, a la agencia AFP.

"El bombardeo a nuestro alrededor nunca se detiene. Nos quedamos en nuestra casa porque no tenemos a dónde más ir. Esto no es vida. La muerte sería más fácil que esto", añade el ciudadano.