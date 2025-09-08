Al menos 6 muertos y más de 20 heridos fue el saldo de un ataque terrorista que se vivió este lunes 8 de septiembre en una concurrida estación de autobuses a las afueras de Jerusalén, en Israel. De acuerdo con las autoridades, los atacantes, identificados como dos ciudadanos palestinos, abrieron fuego contra los presentes.

El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió al lugar y aseguró que Israel libra una guerra contra el terrorismo “en varios frentes”. Mientras, Hamás celebró el ataque, aunque sin reivindicarlo, describiéndolo como una respuesta al “genocidio” en Gaza. Líderes europeos como Francia y Alemania condenaron el tiroteo, mientras el ejército israelí lanzó operativos en Cisjordania en busca de posibles colaboradores. El ataque, uno de los más mortíferos en Jerusalén desde octubre de 2023, reaviva la tensión en plena guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino.

Tiroteo en Jerusalén Este: así se vivió el ataque

El tiroteo ocurrió en Ramot Junction, una de las principales vías de acceso a Jerusalén, cuando dos hombres palestinos procedentes de Cisjordania llegaron en un vehículo y dispararon de manera indiscriminada contra una parada de autobús. La policía informó que un agente de seguridad y un civil armado que se encontraban en la zona reaccionaron de inmediato, neutralizando a los atacantes en el lugar.

Tras la inspección, las fuerzas israelíes incautaron armas de fuego artesanales tipo Carlo, municiones y un cuchillo utilizados en el ataque. Testigos señalaron que los pasajeros de un autobús permanecieron encerrados durante varios minutos mientras se escuchaban disparos en el exterior. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron parabrisas impactados por balas, personas huyendo de la escena y pertenencias esparcidas en la carretera.

Trump advierte a Hamás tras propuesta de alto el fuego en Gaza

El presidente Donald Trump advirtió que “se va a poner feo” si Hamás rechaza la propuesta de alto el fuego presentada por su administración y ya aceptada por Israel, según anunció el canciller Gideon Saar. En Truth Social, el mandatario subrayó que “todos quieren a los rehenes en casa” y que el objetivo común es poner fin a la guerra.

En paralelo, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que “un poderoso huracán golpeará los cielos de Gaza”. El ejército confirmó la demolición de un edificio de 12 pisos usado por Hamás para operaciones de vigilancia.