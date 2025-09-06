HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Israel insta a habitantes de Ciudad de Gaza a evacuar a "zona humanitaria" antes de ofensiva

Un portavoz del ejército israelí anunció que la zona de Al Mawasi, en el sur de Gaza, fue declarada área humanitaria y ya alberga a miles de personas.

Muchos palestinos se niegan a evacuar, ya que no desean volver a ser desplazados.
Muchos palestinos se niegan a evacuar, ya que no desean volver a ser desplazados. | Foto: AFP

El ejército de Israel instó a los habitantes de Ciudad de Gaza (el último gran bastión de Hamás) a evacuar hacia el sur donde han creado una "zona humanitaria", antes de la gran ofensiva terrestre prevista para tomar la localidad más poblada del territorio palestino.

"A partir de ahora, y para facilitar la evacuación de los habitantes de la ciudad, declaramos la zona de Al Mawasi como zona humanitaria. Aprovechen la oportunidad y desplácense sin demora hacia la zona humanitaria donde ya hay miles de personas, anunció Avichay Adraee, portavoz del ejército israelí

PUEDES VER: Israel quiere crear una "zona humanitaria" para los habitantes que huyen de Ciudad de Gaza

ONU advierte que ofensiva de Israel sería una catástrofe

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que en Ciudad de Gaza y la periferia hay cerca de un millón de personas y advirtió que una intensificación de la ofensiva israelí sería una "catástrofe".

El movimiento islamista Hamás, que gobierna en Gaza, aceptó en agosto una propuesta para un acuerdo de tregua con Israel que permita la liberación de rehenes en etapas, gracias a la mediación de Egipto, Estados Unidos y Catar.

No obstante, el gobierno israelí exige ahora que el movimiento islamista entregue sus armas, libere a la totalidad de los rehenes y ceda el control de la Franja de Gaza.

PUEDES VER: Israel afirma haber eliminado a Abu Obeida, portavoz de Hamás, en su ofensiva para debilitar la cúpula del grupo

Este conflicto entre Israel y Hamás comenzó luego de que el movimiento islamista perpetrara un ataque en territorio israelí el 7 de octubre de 2023. Desde entonces, a modo de represalia, el ejército israelí ha lanzado numerosos bombardeos en distintas zonas, incluso en aquellas declaradas como "humanitarias" o "seguras"

El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu argumentó que los bombardeos en estas zonas tenían como objetivo a los combatientes de Hamás que se habían escondido entre la población civil.

En las últimas semanas, decenas de personas entrevistadas por la agencia AFP en Ciudad de Gaza aseguran que no hay ningún lugar seguro en este territorio palestino y que prefieren morir allí antes que volver a ser desplazados.

