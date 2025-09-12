HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford
EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     EN VIVO | Arde Troya con Juliana Oxenford     
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

Pedro Sánchez responde a Israel tras acusaciones de genocidio y califica los comentarios de Netanyahu de "falsos y calumniosos"

El Gobierno español rechazó las acusaciones de Netanyahu, que interpretó como amenaza genocida las palabras de Pedro Sánchez sobre la ofensiva en Gaza.

España prepara embargo de armas y sanciones a Israel por la ofensiva en Gaza Foto: AFP
España prepara embargo de armas y sanciones a Israel por la ofensiva en Gaza Foto: AFP

Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de incitar al genocidio tras unas declaraciones en las que el presidente español afirmó que “España no tiene bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo” para frenar la ofensiva israelí en Gaza. Para el primer ministro israelí, esas palabras representaron “una amenaza genocida flagrante” contra su país.

El Gobierno español respondió de inmediato y calificó las acusaciones de Netanyahu como “falsas y calumniosas”. En su comunicado, recalcó que España mantiene lazos de amistad con el pueblo israelí y con el palestino, y que su política exterior se guía por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos.

PUEDES VER: Pedro Sánchez anuncia medidas inmediatas para frenar el "genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel

lr.pe

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre las acusaciones de Israel sobre una supuesta "amenaza genocida"?

La ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó duramente la postura israelí y señaló: “me sorprende que alguien como Netanyahu, que está realizando atrocidades en Gaza y vulnerando el derecho humanitario internacional, se permita dar lecciones a otros países”, a la cadena Antena 3.

Desde el Palacio de la Moncloa se insistió en que España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo o xenofobia. Además, recordó que en los últimos años el país otorgó la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes como parte de una política de reparación histórica. El Ejecutivo también reiteró que el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás fue “atroz” y merece condena, pero advirtió que esa agresión no justifica “la devastación masiva en Gaza”.

PUEDES VER: “Un fuerte aliado y amigo de Estados Unidos”: Gobierno de Trump no estuvo de acuerdo con el ataque de Israel en Qatar

lr.pe

¿Qué medidas anunció Sánchez respecto a la situación en Gaza que provocaron la acusación de Netanyahu?

En cuanto a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, el paquete incluye la formalización del embargo de armas a Israel mediante decreto ley, la prohibición de entrada en España a personas vinculadas con la ofensiva en Gaza y el veto a la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Cisjordania.

Durante su intervención, Sánchez subrayó: “Siempre apoyaremos el derecho de Israel a existir y a garantizar su seguridad”. Sin embargo, advirtió que “la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado ante un sufrimiento insoportable”. Reconoció que estas decisiones “no bastarán para detener la invasión ni los crímenes de guerra”, aunque expresó su confianza en que sirvan para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Netanyahu.

Notas relacionadas
Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

LEER MÁS
Diosdado Cabello asegura que las personas que iban en la lancha atacada por EE. UU. "no eran narcotraficantes"

Diosdado Cabello asegura que las personas que iban en la lancha atacada por EE. UU. "no eran narcotraficantes"

LEER MÁS
Parlamento Europeo solicita a la UE incluir al Cártel de los Soles como organización terrorista

Parlamento Europeo solicita a la UE incluir al Cártel de los Soles como organización terrorista

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

Trump anuncia detención del presunto asesino de Charlie Kirk, activista de derecha: fue identificado como Tyler Robinson

LEER MÁS
Novio de alumna de la UNAM que falleció en la explosión de gas en México conmueve con emotiva despedida: "Prometo buscarte en la otra vida"

Novio de alumna de la UNAM que falleció en la explosión de gas en México conmueve con emotiva despedida: "Prometo buscarte en la otra vida"

LEER MÁS
Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

Jair Bolsonaro es condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula en Brasil

LEER MÁS
Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

Jaime Bayly asegura que Estados Unidos tiene mapeada a Venezuela y podría atacar con precisión a Maduro y su cúpula

LEER MÁS
Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

Presidente de Bolivia, Luis Arce, rechaza dichos 'racistas y xenófobos' de diputada chilena contra sus compatriotas

LEER MÁS
Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

Diplomático de EEUU advierte que buques enviados pueden bombardear Palacio Miraflores si quisieran: "Amenaza directa contra Maduro"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Sueldo de practicantes profesionales en Perú disminuye hasta un 19% en 2025, según estudio

Mundo

Abuelita conmueve al proteger con su cuerpo a su nieta de 2 años durante explosión en México

Bolsonaro espera dos votos clave del Supremo Tribunal que definirán su futuro por el intento de golpe de Estado

Pasajera de bus graba el preciso momento de la explosión de camión de cisterna de gas en México

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota