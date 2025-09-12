Benjamín Netanyahu acusó a Pedro Sánchez de incitar al genocidio tras unas declaraciones en las que el presidente español afirmó que “España no tiene bombas nucleares, portaaviones ni grandes reservas de petróleo” para frenar la ofensiva israelí en Gaza. Para el primer ministro israelí, esas palabras representaron “una amenaza genocida flagrante” contra su país.

El Gobierno español respondió de inmediato y calificó las acusaciones de Netanyahu como “falsas y calumniosas”. En su comunicado, recalcó que España mantiene lazos de amistad con el pueblo israelí y con el palestino, y que su política exterior se guía por el respeto al derecho internacional y los derechos humanos.

¿Qué dijo Pedro Sánchez sobre las acusaciones de Israel sobre una supuesta "amenaza genocida"?

La ministra de Defensa, Margarita Robles, criticó duramente la postura israelí y señaló: “me sorprende que alguien como Netanyahu, que está realizando atrocidades en Gaza y vulnerando el derecho humanitario internacional, se permita dar lecciones a otros países”, a la cadena Antena 3.

Desde el Palacio de la Moncloa se insistió en que España rechaza cualquier forma de antisemitismo, racismo o xenofobia. Además, recordó que en los últimos años el país otorgó la nacionalidad a más de 72.000 sefardíes como parte de una política de reparación histórica. El Ejecutivo también reiteró que el ataque del 7 de octubre de 2023 de Hamás fue “atroz” y merece condena, pero advirtió que esa agresión no justifica “la devastación masiva en Gaza”.

¿Qué medidas anunció Sánchez respecto a la situación en Gaza que provocaron la acusación de Netanyahu?

En cuanto a las medidas anunciadas por Pedro Sánchez, el paquete incluye la formalización del embargo de armas a Israel mediante decreto ley, la prohibición de entrada en España a personas vinculadas con la ofensiva en Gaza y el veto a la importación de productos procedentes de asentamientos ilegales en Cisjordania.

Durante su intervención, Sánchez subrayó: “Siempre apoyaremos el derecho de Israel a existir y a garantizar su seguridad”. Sin embargo, advirtió que “la comunidad internacional no puede mirar hacia otro lado ante un sufrimiento insoportable”. Reconoció que estas decisiones “no bastarán para detener la invasión ni los crímenes de guerra”, aunque expresó su confianza en que sirvan para aumentar la presión internacional sobre el gobierno de Netanyahu.