Mundo

Nuevo terremoto en Rusia de 7,4 sacudió la península de Kamchatka al oriente ruso, según el USGS

Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 se registró el 12 de septiembre en la península de Kamchatka, Rusia, a 111 km al este de Petropávlovsk-Kamchatski, según el USGS.

USGS confirmó que el reciente sismo de 7,4 corresponde a una réplica del terremoto de 8,8 del pasado 29 de julio. Foto: Composición
USGS confirmó que el reciente sismo de 7,4 corresponde a una réplica del terremoto de 8,8 del pasado 29 de julio. Foto: Composición

El fuerte terremoto en Rusia se registró el 12 de septiembre en la península de Kamchatka alcanzó una magnitud de 7,4, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se localizó a 111 kilómetros al este de Petropávlovsk-Kamchatski, capital regional, y tuvo una profundidad de 39,5 kilómetros. Inicialmente, la magnitud fue estimada en 7,5 antes de ser corregida.

Tras el evento, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico advirtió sobre la posibilidad de olas “peligrosas” que podrían impactar en las costas rusas ubicadas dentro de un radio de 300 kilómetros del epicentro. La alerta puso en atención a comunidades costeras de Kamchatka, aunque no se reportaron daños inmediatos ni víctimas en las primeras horas posteriores al temblor.

La región de Kamchatka, situada en el extremo oriental de Rusia, es una de las zonas más activas sísmicamente del mundo debido a la interacción de placas tectónicas en el cinturón de fuego del Pacífico. Este nuevo movimiento refuerza la vulnerabilidad de la península ante fenómenos de gran magnitud, que en el pasado ya han provocado emergencias similares y mantienen en alerta a la población.

lr.pe

Una réplica del terremoto de 8,8 sucedido en julio

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) confirmó que el reciente sismo de magnitud 7,4 registrado en Kamchatka corresponde a una réplica del terremoto de 8,8 grados ocurrido el pasado 29 de julio, el más intenso en la región desde 2011.

"Es la réplica más grande registrada tras el terremoto principal de magnitud 8.8. En el lugar del terremoto, la placa del Pacífico se desplaza al oeste-noroeste con respecto a la placa norteamericana a una velocidad aproximada de 80 mm/año. La ubicación del terremoto y el mecanismo de falla coinciden con fallas a lo largo de la interfaz de la placa de la zona de subducción del arco Kuril-Kamchatka", detalló.

Terremoto del 29 de julio fue le más fuerte en 11 años

El terremoto de magnitud 8,8 que sacudió la península de Kamchatka el pasado 29 de julio fue catalogado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) como el más fuerte registrado en los últimos 11 años. Desde el devastador sismo de magnitud 9,1 frente a las costas de Japón en 2011, que generó un tsunami con más de 15.000 víctimas.

Kamchatka forma parte del cinturón de fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción constante de placas tectónicas. El USGS explicó que este terremoto estuvo asociado al movimiento de la placa del Pacífico bajo la placa norteamericana, un proceso de subducción que ha producido algunos de los eventos sísmicos más intensos de la historia reciente.

