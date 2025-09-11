HOYSuscripcion LR Focus

USA

Emma Stone, Mark Ruffalo, Joaquin Phoenix y más estrellas de Hollywood se niegan a trabajar con productoras de Israel

Más de 3.900 profesionales que trabajan en Hollywood, firmaron un compromiso para boicotear a instituciones cinematográficas.

Estrellas de Hollywood se niegan a trabajar con productoras de Israel.
Estrellas de Hollywood se niegan a trabajar con productoras de Israel. | Composición LR

The Guardian publicó fragmentos de una carta firmada por más de 3.900 trabajadoras y trabajadores del cine, entre ellos 1.800 actrices, actores y directores reconocidos en Hollywood. En la misiva, las personas firmantes se comprometieron a no colaborar con instituciones cinematográficas de Israel que, según el documento, están implicadas en “el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”.

El documento incluye nombres como Emma Stone, Mark Ruffalo y Joaquin Phoenix, quienes manifiestan su rechazo a proyectar películas, actuar o participar en eventos organizados por festivales, emisoras o productoras israelíes que —de acuerdo con la carta— encubren o justifican las acciones del Gobierno israelí en Palestina.

lr.pe

Estrellas de Hollywood firman carta en contra de las productoras de Israel

La misiva compromete a las estrellas a no trabajar con compañías cinematográficas israelíes, ya que, según lo señalado, están “implicadas en el genocidio” en la Franja de Gaza. Asimismo, se precisa que esta medida está dirigida contra la complicidad institucional, y no contra la identidad de personas israelíes.

Carta firmada por estrellas de Hollywood. Fuente: Instagram

Carta firmada por estrellas de Hollywood. Fuente: Instagram

El movimiento fue organizado por el grupo Film Workers for Palestine, que declaró haberse inspirado en el boicot cultural a la Sudáfrica del apartheid. Además, responde a un llamado directo de cineastas palestinos. “En este momento urgente de crisis, donde muchos de nuestros gobiernos están permitiendo la matanza en Gaza, debemos hacer todo lo posible para abordar la complicidad en ese horror implacable”, se lee en el comunicado.

Según los firmantes, entidades como el Festival de Cine de Jerusalén, Docaviv, TLVFest y el Festival Internacional de Cine de Haifa colaboran directamente con el Gobierno israelí, motivo por el cual se incluyen entre las instituciones sujetas al boicot.

Estrellas de Hollywood que firmaron la carta en contra de las productoras de Israel. Fuente: Instagram

Estrellas de Hollywood que firmaron la carta en contra de las productoras de Israel. Fuente: Instagram

¿Quiénes son las estrellas de Hollywood que firmaron el documento?

Figuras reconocidas de Hollywood encabezan la lista de firmantes. Según The Guardian, entre ellas se encuentran Emma Stone, ganadora del Óscar; Mark Ruffalo, conocido por su activismo político; y Joaquin Phoenix, quien recientemente produjo una película sobre el conflicto palestino en Gaza. También figuran Olivia Colman, Javier Bardem, Tilda Swinton, Ayo Edebiri, Riz Ahmed, Josh O'Connor, Rebecca Hall, Julie Christie, Elliot Page, Ilana Glazer, Debra Winger y Cynthia Nixon.

Entre los cineastas que suscribieron la carta destacan Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Boots Riley, Joshua Oppenheimer, Ken Loach, Asif Kapadia y el mexicano Gael García Bernal. También se sumaron figuras del ámbito de la producción como James Schamus, además de personalidades como Rooney Mara, Peter Sarsgaard y Lily Gladstone.

