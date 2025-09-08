El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció medidas inmediatas para detener "el genocidio en Gaza" y aumentar la presión sobre Israel, que respondió con una denuncia contra Madrid por lo que calificó como una "campaña antiisraelí y antisemita". "Un paso más para detenerlo —el genocidio—, para perseguir a sus ejecutores y para apoyar a la población palestina", aseveró el líder del PSOE desde el Palacio de la Moncloa.

Entre las medidas anunciadas por Sánchez se incluyen el embargo de armas a Israel, la prohibición de ingreso al espacio aéreo español de aeronaves que "transporten material de defensa destinado a Israel" y la negativa a permitir el atraque en puertos del país a barcos que transporten combustible para el ejército israelí.

España aumentará su ayuda a la población palestina

El Gobierno de España aumentará su ayuda a la población palestina a través de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA, por sus siglas). Esta medida responde a la intención de rechazar las acciones del gobierno israelí y se enmarca en una política exterior que, desde 2023, destaca la ley que consolida jurídicamente el embargo de armas a Israel.

España es un país donde con frecuencia se realizan protestas en apoyo a Palestina. El caso más reciente ocurrió hace pocos días, cuando se interrumpió la Vuelta Ciclista. Además, se han anunciado medidas como la limitación de servicios consulares a personas que residen en asentamientos ilegales en Gaza y Cisjordania, y la prohibición de ingreso al territorio español a quienes participen de forma directa en el genocidio. Estas decisiones forman parte de un historial que confirma el rechazo del Gobierno de España a las acciones del Estado israelí en territorio palestino.

"Sabemos que todas estas medidas no bastarán para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el gobierno de Netanyahu", señaló Pedro Sánchez, quien también expresó su esperanza de "aliviar parte del sufrimiento que atraviesa la población palestina".

Israel denuncia a España por "campaña antiisraelí y antisemita"

En un comunicado difundido en X, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, respondió a las acusaciones del Gobierno de España y los acusó de llevar a cabo "una campaña continuada antiisraelí y antisemita" con la finalidad de "distraer la atención de graves escándalos de corrupción".

El ministro israelí agregó que, a modo de sanción, su gobierno prohibirá la entrada a Israel de dos ministras españolas, ambas integrantes de la plataforma de izquierda radical Sumar, que forma parte de la coalición de gobierno liderada por el PSOE, según reportó AFP. En respuesta, una de ellas, Yolanda Díaz, escribió en Bluesky que "es un orgullo que un Estado que perpetra un genocidio nos prohíba la entrada".

Por parte del Gobierno de España, el Ministerio de Asuntos Exteriores censuró la "inaceptable prohibición de entrada a Israel" impuesta a las dos ministras, y rechazó "tajantemente las falsas y calumniosas acusaciones de antisemitismo" por parte del gobierno israelí. En respuesta, dicho ministerio llamó a consultas a la embajadora española en Tel Aviv.

Es preciso resaltar que estas acciones coinciden con la muerte de un joven español en Jerusalén Oriental, quien había emigrado recientemente a Israel y fue una de las seis víctimas mortales de un ataque a tiros perpetrado este lunes por dos atacantes palestinos, según informó la policía local, en una parada de autobús.