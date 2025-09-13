HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad
EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     EN VIVO | Real Madrid vs. Real Sociedad     
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil
Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     Bolsonaro es condenado por intento de golpe de estado en Brasil     
Mundo

Trump condiciona a la OTAN indicando que impondrá nuevas sanciones a Rusia solo si le dejan de comprar petróleo

Donald Trump destacó la urgencia de medidas económicas y humanitarias, enfatizando que la unidad de la OTAN es clave para resolver la situación y salvar vidas en medio de la guerra.

Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China. Foto: Composición LR/AFP.
Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China. Foto: Composición LR/AFP.

El condicionamiento de Donald Trump se produjo en un contexto de máxima tensión, después de que Polonia denunciara la entrada de drones rusos en su territorio, lo que incrementó la preocupación en toda Europa del Este. Desde Estados Unidos, el mandatario insistió en que la unidad de la OTAN pasa por cortar cualquier dependencia energética de Rusia y presionar conjuntamente con sanciones económicas.

“Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia”, afirmó Trump en Truth Social. Además, planteó un frente comercial contra China a través de nuevos aranceles, presentando esta estrategia como una vía para acelerar el fin de la guerra en Ucrania.

PUEDES VER: ¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

lr.pe

"Estoy listo para actuar cuando ustedes lo estén"

"El compromiso de la OTAN para ganar ha sido muy inferior al 100%, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación con Rusia. De todos modos, estoy listo para ‘actuar’ cuando ustedes lo estén. Solo tienen que decir cuándo", destacó el mandatario estadounidense.

Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China, condicionados a mantenerse únicamente mientras dure la guerra en Ucrania. Según explicó, esta medida permitiría acelerar el desenlace del conflicto, ya que considera que Pekín ejerce una influencia determinante sobre Moscú, lo que convierte la presión económica en un instrumento clave.

El líder republicano respaldó su iniciativa con un llamado humanitario, asegurando que su objetivo principal es salvar vidas en ambos bandos. “Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas”, señaló, antes de advertir que, de lo contrario, los aliados estarían desperdiciando recursos, tiempo y esfuerzos de Estados Unidos.

El primer caso conocido de acción militar directa de la OTAN

La incursión de 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, registrada entre la noche del martes y la mañana del miércoles, marcó un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. La defensa aérea polaca, con el respaldo de aviones aliados, derribó los artefactos, lo que constituyó la primera acción militar directa de la OTAN desde el inicio del conflicto.

Como respuesta, la OTAN puso en marcha la operación “Centinela oriental”, anunciada por su secretario general, Mark Rutte, quien calificó la incursión como “temeraria” e “inaceptable”. La iniciativa contempla el despliegue inmediato de tropas y sistemas de defensa aérea de varios países europeos, como Francia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, precisó que la operación integrará defensas aéreas y terrestres, además de un mayor intercambio de información entre los países miembros.

Notas relacionadas
Gobierno de Trump prohíbe a científicos chinos participar en programas de la NASA ahora que China planea poner una base en la Luna

Gobierno de Trump prohíbe a científicos chinos participar en programas de la NASA ahora que China planea poner una base en la Luna

LEER MÁS
Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

Estados Unidos: oficial del ICE mata a indocumentado que quiso fugarse y lo arrastró con su auto

LEER MÁS
Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

Gobierno de Trump caricaturiza como muñeco Labubu a inmigrante de Guatemala que fue detenido en EEUU

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

¿Cómo viven los venezolanos la tensión con Estados Unidos? Pueblo percibe “dolor e indignación”

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

LEER MÁS
Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes y ahora luce irreconocible tras someterse a una cirugía láser para quitárselos: conoce la historia de Leandro de Souza

LEER MÁS
¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

¿Quién es Tyler Robinson, el joven de 22 años sospechoso de asesinar al activista y aliado de Trump, Charlie Kirk?

LEER MÁS
¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

¿Por qué estalló la 'generación Z' en Nepal? Estas son los razones para entender las protestas en el país del Himalaya

LEER MÁS
Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

Donald Trump anuncia detención de Tyler Robinson, presunto asesino del activista de derecha Charlie Kirk

LEER MÁS
¿Cuántos años de prisión recibirá Bolsonaro tras ser condenado por intento de golpe de Estado en Brasil?

¿Cuántos años de prisión recibirá Bolsonaro tras ser condenado por intento de golpe de Estado en Brasil?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 12 de septiembre de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, viernes 12 de septiembre de 2025

Francia: buscan prohibir las redes sociales a menores de 15 años y establecer toque de queda digital

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota