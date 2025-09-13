Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China. Foto: Composición LR/AFP.

Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China. Foto: Composición LR/AFP.

El condicionamiento de Donald Trump se produjo en un contexto de máxima tensión, después de que Polonia denunciara la entrada de drones rusos en su territorio, lo que incrementó la preocupación en toda Europa del Este. Desde Estados Unidos, el mandatario insistió en que la unidad de la OTAN pasa por cortar cualquier dependencia energética de Rusia y presionar conjuntamente con sanciones económicas.

“Estoy dispuesto a imponer sanciones importantes a Rusia cuando todos los países de la OTAN hayan acordado y comenzado a hacer lo mismo, y cuando todos los países de la OTAN dejen de comprar petróleo a Rusia”, afirmó Trump en Truth Social. Además, planteó un frente comercial contra China a través de nuevos aranceles, presentando esta estrategia como una vía para acelerar el fin de la guerra en Ucrania.

"Estoy listo para actuar cuando ustedes lo estén"

"El compromiso de la OTAN para ganar ha sido muy inferior al 100%, y la compra de petróleo ruso por parte de algunos ha sido impactante. Esto debilita enormemente su posición negociadora y su poder de negociación con Rusia. De todos modos, estoy listo para ‘actuar’ cuando ustedes lo estén. Solo tienen que decir cuándo", destacó el mandatario estadounidense.

Trump tambien planteó que la OTAN adopte un paquete de aranceles de entre 50 % y 100 % contra China, condicionados a mantenerse únicamente mientras dure la guerra en Ucrania. Según explicó, esta medida permitiría acelerar el desenlace del conflicto, ya que considera que Pekín ejerce una influencia determinante sobre Moscú, lo que convierte la presión económica en un instrumento clave.

El líder republicano respaldó su iniciativa con un llamado humanitario, asegurando que su objetivo principal es salvar vidas en ambos bandos. “Si la OTAN hace lo que digo, la guerra terminará rápidamente y se salvarán todas esas vidas”, señaló, antes de advertir que, de lo contrario, los aliados estarían desperdiciando recursos, tiempo y esfuerzos de Estados Unidos.

El primer caso conocido de acción militar directa de la OTAN

La incursión de 19 drones rusos en el espacio aéreo de Polonia, registrada entre la noche del martes y la mañana del miércoles, marcó un punto de inflexión en la guerra en Ucrania. La defensa aérea polaca, con el respaldo de aviones aliados, derribó los artefactos, lo que constituyó la primera acción militar directa de la OTAN desde el inicio del conflicto.

Como respuesta, la OTAN puso en marcha la operación “Centinela oriental”, anunciada por su secretario general, Mark Rutte, quien calificó la incursión como “temeraria” e “inaceptable”. La iniciativa contempla el despliegue inmediato de tropas y sistemas de defensa aérea de varios países europeos, como Francia, Reino Unido, Alemania y Dinamarca.

El general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo aliado en Europa, precisó que la operación integrará defensas aéreas y terrestres, además de un mayor intercambio de información entre los países miembros.