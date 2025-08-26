Jaime Bayly aseguró que Donald Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro para dejar el poder. | Composición LR

El periodista Jaime Bayly aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría lanzado un ultimátum al mandatario venezolano Nicolás Maduro para que abandone el poder. De no hacerlo, Washington intentaría capturarlo, según explicó en su canal de YouTube.

Estas declaraciones se producen en medio de la creciente presión internacional contra Maduro, el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe y la recompensa de 50 millones de dólares que continúa vigente por su captura.

¿Cuál fue el ultimátum de Donald Trump a Nicolás Maduro, según Jaime Bayly?

De acuerdo con Jaime Bayly, el mensaje habría sido directo: Nicolás Maduro tendría unos días o un máximo de dos semanas para abandonar el poder. La advertencia incluiría la amenaza de captura si no cumple con la exigencia.

El comunicador reconoció que no puede confirmar la información, pero señaló que el rumor circula con fuerza en distintos círculos políticos. "No sería la primera vez que le diesen un ultimátum al dictador venezolano", aseguró.

El despliegue militar como parte del ultimátum a Maduro

Bayly señaló que el envío de seis buques de guerra al Caribe sería clave para sostener el presunto ultimátum de Donald Trump contra Nicolás Maduro. Explicó que las naves aún no se encuentran en su posición final, pero que cuando lo estén, el mensaje de presión podría entrar en vigor.

El periodista agregó que uno de los barcos debía cruzar el Canal de Panamá y que otros se retrasaron por un huracán, lo que habría pospuesto la fase de mayor presión. A su juicio, el ultimátum no se aplicaría hasta que toda la flota esté lista para una posible acción.

Recompensa millonaria contra Nicolás Maduro

Las declaraciones de Bayly coinciden con los reportes de la cadena CNN sobre el despliegue de tropas estadounidenses en Latinoamérica, bajo el argumento de combatir al narcotráfico.

Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, acusado de vínculos con el narcotráfico y señalado como cabecilla del ‘Cartel de los Soles’ por el Departamento de Justicia.