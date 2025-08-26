Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington DC tras la llegada de la Guardia Nacional: “No tenemos elección”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso la aplicación de la pena de muerte para los asesinos sueltos en Washington D. C., luego de firmar un decreto que autoriza a la Guardia Nacional a colaborar en la seguridad frente a disturbios civiles y garantizar el orden público a nivel local y estatal.

El mandatario confirmó, en conferencia realizada en la oficina oval de la Casa Blanca, que no hay alternativa frente al aumento de la criminalidad en la capital del país. Sin embargo, reconoció que Estados Unidos probablemente "no esté listo" para este tipo de condenas drásticas.

Donald Trump propone la pena de muerte en Washington D. C.

Trump fue consultado sobre las medidas que tomaría el Gobierno federal frente a la ola de crímenes en Washington D. C. "Si alguien asesina a otra persona, ... es la pena de muerte", aseguró. También advirtió sobre las consecuencias que enfrentarán los asesinos que sean capturados por la Policía o la Guardia Nacional, cuyos miembros fueron vistos recientemente portando armas de guerra en la capital.

"Vamos a solicitar la pena de muerte. Y eso es algo muy fuerte, pero preventivo", dijo el líder republicano. Además, afirmó que su administración está dispuesta a aplicar las medidas necesarias para enfrentar los delitos cometidos, en especial por inmigrantes indocumentados. “No tenemos elección”, enfatizó.

Por otro lado, instó a otros estados a replicar medidas similares con el objetivo de alcanzar los mismos resultados: “12 días de paz” en la capital.

Donald Trump ordena desplegar la Guardia Nacional en Washington D. C.

Trump firmó este lunes 25 de agosto un decreto que ordena la creación de unidades especiales dentro de Washington D. C. y en otros estados del país. De esta forma, Pete Hegseth, secretario del Departamento de Defensa, será el encargado de coordinar las acciones preventivas contra la delincuencia, las manifestaciones o los disturbios civiles que comprometan la seguridad nacional, según lo establece la orden.

La Guardia Nacional del Ejército y la Guardia Nacional Aérea tienen órdenes de colaborar con las fuerzas del orden local, estatal y federal para garantizar la seguridad pública, siempre que las circunstancias lo requieran o que los gobernadores lo soliciten, como fue el caso de Florida con Ron DeSantis.

Las acciones militares conformarán una “fuerza de reacción rápida permanente que esté disponible para un despliegue inmediato a nivel nacional”, anunció el presidente.