HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo
Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre     
USA

Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 20 heridos: atacante falleció

Los alumnos se encontraban en plena misa cuando ocurrió el tiroteo en Minneapolis, Estados Unidos. 15 niños están en estado crítico.

Tiroteo en escuela e iglesia deja 20 heridos y 2 muertos en Estados Unidos.
Tiroteo en escuela e iglesia deja 20 heridos y 2 muertos en Estados Unidos. | composición LR

Este miércoles 27 de agosto, se reportó un tiroteo en una iglesia y escuela católica de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Según la Policía local, se reportaron dos niños muertos y 20 heridos, de los cuales 15 menores están en estado crítico. Inicialmente, funcionarios policiales dijeron que el autor del ataque fue "contenido", pero luego confirmaron que se quitó la vida.

De acuerdo a Fox, los alumnos de la Escuela Católica Annunciation, donde estudia desde preescolar hasta octavo grado, se encontraban en plena misa cuando ocurrió el tiroteo. "Manténgase alejado del área para que el personal de emergencia pueda ayudar a las víctimas: W. 54th Street, entre Lyndale y Nicollet Ave", escribió la ciudad de Minneapolis. Se pide orar por los niños heridos.

PUEDES VER: Padres de EEUU culpan a ChatGPT por la muerte de su hijo de 16 años y le interponen una demanda por homicidio culposo

lr.pe

Sospechoso de tiroteo en Minneapolis está muerto

"Un hombre vestido completamente de negro y armado con un rifle fue reportado en la escena", así describió el Departamento de Policía de Richfield al sospechoso del tiroteo en esta ciudad de Estados Unidos. Asimismo, añadieron que tenía veintitantos años y no tenía antecedentes penales extensos. Según fuentes de FOX 9, a las 9.31 a.m., las autoridades confirman que el atacante está muerto. 

En ese momento, la ciudad de Minneapolis publicó un comunicado en X donde descartaba alguna amenaza activa para la comunidad, según CNN. "Hay una situación policial activa en la Iglesia de la Anunciación, ubicada en 509 W. 54th St. No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento", dijeron.

PUEDES VER: Trump propone la pena de muerte para asesinos en Washington DC tras la llegada de la Guardia Nacional: “No tenemos elección”

lr.pe

Trump fue informado y los padres pueden sacar a sus hijos de la escena

Después de diez minutos, exactamente a las 9.40 a. m., se les permitió a los padres que saquen a sus hijos de la escena del tiroteo en Minneapolis. Esta era la primera semana de clases de los alumnos. El gobernador Tim Walz lamentó el "horrendo acto de violencia".

A las 9.50 a. m., el presidente Donald Trump confirmó su conocimiento del tiroteo y aseguró que el FBI ya respondió al trágico hecho. "La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación", afirmó.

Notas relacionadas
Al menos tres muertos y ocho heridos tras un tiroteo en un bar de Brooklyn: alcalde de Nueva York exige arrestar a responsables

Al menos tres muertos y ocho heridos tras un tiroteo en un bar de Brooklyn: alcalde de Nueva York exige arrestar a responsables

LEER MÁS
Un abuelo y su nieta de 4 años dentro de las víctimas fatales de un tiroteo dentro de un Target en Texas, EEUU

Un abuelo y su nieta de 4 años dentro de las víctimas fatales de un tiroteo dentro de un Target en Texas, EEUU

LEER MÁS
Tiroteo masivo deja un muerto y múltiples heridos, incluida una niña de 5 años, en Baltimore: buscan al sospechoso en EEUU

Tiroteo masivo deja un muerto y múltiples heridos, incluida una niña de 5 años, en Baltimore: buscan al sospechoso en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso que le dio Travis Kelce a Taylor Swift?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

USA

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota