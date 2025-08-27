Este miércoles 27 de agosto, se reportó un tiroteo en una iglesia y escuela católica de Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos. Según la Policía local, se reportaron dos niños muertos y 20 heridos, de los cuales 15 menores están en estado crítico. Inicialmente, funcionarios policiales dijeron que el autor del ataque fue "contenido", pero luego confirmaron que se quitó la vida.

De acuerdo a Fox, los alumnos de la Escuela Católica Annunciation, donde estudia desde preescolar hasta octavo grado, se encontraban en plena misa cuando ocurrió el tiroteo. "Manténgase alejado del área para que el personal de emergencia pueda ayudar a las víctimas: W. 54th Street, entre Lyndale y Nicollet Ave", escribió la ciudad de Minneapolis. Se pide orar por los niños heridos.

Sospechoso de tiroteo en Minneapolis está muerto

"Un hombre vestido completamente de negro y armado con un rifle fue reportado en la escena", así describió el Departamento de Policía de Richfield al sospechoso del tiroteo en esta ciudad de Estados Unidos. Asimismo, añadieron que tenía veintitantos años y no tenía antecedentes penales extensos. Según fuentes de FOX 9, a las 9.31 a.m., las autoridades confirman que el atacante está muerto.

En ese momento, la ciudad de Minneapolis publicó un comunicado en X donde descartaba alguna amenaza activa para la comunidad, según CNN. "Hay una situación policial activa en la Iglesia de la Anunciación, ubicada en 509 W. 54th St. No existe una amenaza activa para la comunidad en este momento", dijeron.

Trump fue informado y los padres pueden sacar a sus hijos de la escena

Después de diez minutos, exactamente a las 9.40 a. m., se les permitió a los padres que saquen a sus hijos de la escena del tiroteo en Minneapolis. Esta era la primera semana de clases de los alumnos. El gobernador Tim Walz lamentó el "horrendo acto de violencia".

A las 9.50 a. m., el presidente Donald Trump confirmó su conocimiento del tiroteo y aseguró que el FBI ya respondió al trágico hecho. "La Casa Blanca continuará monitoreando esta terrible situación", afirmó.