HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

EEUU anuncia "coalición internacional" contra el Cártel de los Soles en Venezuela: Argentina, Paraguay y Ecuador se unieron

La administración de Trump se prepara para llevar la lucha contra el narcotráfico, enviando destructores y movilizando tropas.

Gobierno de Donald Trump pretende detener a Nicolás Maduro.
Gobierno de Donald Trump pretende detener a Nicolás Maduro. | Composición LR

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes 26 de agosto la creación de una "coalición internacional" que tendrá como objetivo luchar contra el narcotráfico proveniente del mar Caribe, particularmente contra el Cártel de los Soles, vinculado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La administración de Donald Trump aseguró que esta medida es una de las más importantes en la "era moderna", pues tomarán la ofensiva con el apoyo de Paraguay, Argentina, Ecuador, Trinidad y Tobago, y Guyana. “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, afirmó Rubio.

La administración Trump incrementó la presión militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Foto: Composición LR/AFP

La administración Trump incrementó la presión militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Foto: Composición LR/AFP

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

Estados Unidos anuncia “coalición internacional” contra el Cártel de los Soles

Marco Rubio indicó que Estados Unidos está preparado para asumir el liderazgo en la ofensiva contra el narcotráfico, que "envenena" las calles del territorio norteamericano. “Vamos a detener la entrada de drogas y estamos logrando incautaciones récord”, aseguró, tras el envío de destructores a aguas internacionales y el despliegue de miles de militares listos para recibir órdenes directas del Pentágono.

“El propósito no es solo frenar el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”, declaró el encargado de la diplomacia en la Casa Blanca. "Ecuador, Trinidad, Paraguay, Guyana y hoy Argentina", señaló, han confirmado que colaborarán militar y logísticamente con Trump para detener los flujos ilegales de droga en el Caribe.

PUEDES VER: EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

lr.pe

Argentina, Paraguay y Ecuador se unen a Estados Unidos contra el Cártel de los Soles

Tras el anuncio de Rubio, el Gobierno de Javier Milei en Argentina confirmó inmediatamente que el Cártel de los Soles será considerado una organización criminal internacional. Por ello, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se encargará de proporcionar información a Estados Unidos desde el Atlántico.

Además, Paraguay y Ecuador aceptaron la petición de Washington para ampliar la seguridad regional en Sudamérica, a cambio de mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas con el Gobierno de Trump, según informaron medios locales.

Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Trump para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Fuente: difusión

Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Trump para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Fuente: difusión

Notas relacionadas
Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

Peruano viaja a EEUU tras ganar lotería de visas, obtiene su Green Card y ahora triunfa trabajando en fábrica textil: "No nos rendimos"

LEER MÁS
Gobierno federal de EEUU advierte recortes a 3 estados por incumplimiento del requisito de inglés para camioneros

Gobierno federal de EEUU advierte recortes a 3 estados por incumplimiento del requisito de inglés para camioneros

LEER MÁS
¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

¿Qué se sabe del despliegue militar de Estados Unidos cerca de Venezuela? Reacción de Maduro y lo que busca Trump

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

LEER MÁS
"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

"Maduro estaría planeando fugarse con su familia a Nicaragua", alerta Jaime Bayly en medio de tensión entre Venezuela y EE. UU.

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Jaime Bayly revela que Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro: "Si no te vas, te capturaremos"

Jaime Bayly revela que Trump habría dado un ultimátum a Nicolás Maduro: "Si no te vas, te capturaremos"

LEER MÁS
Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

Estados Unidos golpea al narcotráfico con su mayor incautación: 34.800 kilos de drogas decomisadas en el Caribe y Pacífico

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Leslie Shaw despotrica contra ‘América hoy’ tras polémica de Gisela Valcárcel: “Ese programa es horrible”

Mundo

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

Régimen de Maduro reclama respaldo de la ONU mientras EE. UU. aumenta presión con buques en el Caribe

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota