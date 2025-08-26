El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este martes 26 de agosto la creación de una "coalición internacional" que tendrá como objetivo luchar contra el narcotráfico proveniente del mar Caribe, particularmente contra el Cártel de los Soles, vinculado con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La administración de Donald Trump aseguró que esta medida es una de las más importantes en la "era moderna", pues tomarán la ofensiva con el apoyo de Paraguay, Argentina, Ecuador, Trinidad y Tobago, y Guyana. “Estamos construyendo una coalición internacional contra este flagelo”, afirmó Rubio.

La administración Trump incrementó la presión militar sobre el régimen de Maduro en Venezuela. Foto: Composición LR/AFP

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

Estados Unidos anuncia “coalición internacional” contra el Cártel de los Soles

Marco Rubio indicó que Estados Unidos está preparado para asumir el liderazgo en la ofensiva contra el narcotráfico, que "envenena" las calles del territorio norteamericano. “Vamos a detener la entrada de drogas y estamos logrando incautaciones récord”, aseguró, tras el envío de destructores a aguas internacionales y el despliegue de miles de militares listos para recibir órdenes directas del Pentágono.

“El propósito no es solo frenar el ingreso de narcóticos, sino llevar esta batalla al escenario internacional para enfrentar a quienes están detrás de este veneno asesino”, declaró el encargado de la diplomacia en la Casa Blanca. "Ecuador, Trinidad, Paraguay, Guyana y hoy Argentina", señaló, han confirmado que colaborarán militar y logísticamente con Trump para detener los flujos ilegales de droga en el Caribe.

Argentina, Paraguay y Ecuador se unen a Estados Unidos contra el Cártel de los Soles

Tras el anuncio de Rubio, el Gobierno de Javier Milei en Argentina confirmó inmediatamente que el Cártel de los Soles será considerado una organización criminal internacional. Por ello, el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) se encargará de proporcionar información a Estados Unidos desde el Atlántico.

Además, Paraguay y Ecuador aceptaron la petición de Washington para ampliar la seguridad regional en Sudamérica, a cambio de mejorar las relaciones comerciales y diplomáticas con el Gobierno de Trump, según informaron medios locales.