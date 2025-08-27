Ciudadanos recibirían cheque de arancelario con impuesto de otros países, según propuesta de Donald Trump. | Composición LR

Ciudadanos recibirían cheque de arancelario con impuesto de otros países, según propuesta de Donald Trump. | Composición LR

El martes 26 de agosto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso la idea de enviar cheques de "reembolso arancelario" a los ciudadanos americanos, según EFE. El dinero para los cheques provendría de los impuestos pagados por países extranjeros.

Los ingresos del país que provienen de las importaciones estarían pensados para pagar la deuda nacional de EE.UU. y el mandatario respaldaba esa medida, dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro a CNBC.

Trump desea beneficios para ciudadanos de EE.UU.

Donald Trump ve con buenos ojos su propuesta sobre los cheques arancelarios debido a que desea usarlos como un "beneficio" hacia los ciudadanos que cumple con sus impuestos.

Asimismo, Trump criticó que gobiernos anteriores no hayan pensado en esta medida. Desde abril hasta julio, el país americano logró recaudar US$100 millones, según datos del Tesoro.

Proyecto de ley con dinero arancelario en EE.UU.

En julio de 2025, Josh Hawley, senador republicano, compartió un proyecto de ley que implicaba a los ciudadanos de Estados Unidos. En su propuesta, Hawley comentó que otorgaría un cheque de reembolso arancelario valorado en al menos US$600, según EFE.

El proyecto fue nombrado como American Worker Rebate Act. El rembolso sería para cada adulto y persona dependiente. Este proyecto debería ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes para convertirse en ley.