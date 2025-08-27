HOYSuscripcion LR Focus

Martín Vizcarra volverá hoy al penal Barbadillo     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes desde el 2 septiembre      
Mundo

Trump propone que ciudadanos de EEUU reciban cheque de "reembolso arancelario" con impuestos que pagan países extranjeros

"Existe una posibilidad de que tomemos una parte y generemos dividendos", comentó Donald Trump en la Casa Blanca.

Ciudadanos recibirían cheque de arancelario con impuesto de otros países, según propuesta de Donald Trump.
Ciudadanos recibirían cheque de arancelario con impuesto de otros países, según propuesta de Donald Trump. | Composición LR

El martes 26 de agosto, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, propuso la idea de enviar cheques de "reembolso arancelario" a los ciudadanos americanos, según EFE. El dinero para los cheques provendría de los impuestos pagados por países extranjeros.

Los ingresos del país que provienen de las importaciones estarían pensados para pagar la deuda nacional de EE.UU. y el mandatario respaldaba esa medida, dijo Scott Bessent, secretario del Tesoro a CNBC.

PUEDES VER: Nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre, según Embajada de EEUU

lr.pe

Trump desea beneficios para ciudadanos de EE.UU.

Donald Trump ve con buenos ojos su propuesta sobre los cheques arancelarios debido a que desea usarlos como un "beneficio" hacia los ciudadanos que cumple con sus impuestos.

Asimismo, Trump criticó que gobiernos anteriores no hayan pensado en esta medida. Desde abril hasta julio, el país americano logró recaudar US$100 millones, según datos del Tesoro.

PUEDES VER: Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

lr.pe

Proyecto de ley con dinero arancelario en EE.UU.

En julio de 2025, Josh Hawley, senador republicano, compartió un proyecto de ley que implicaba a los ciudadanos de Estados Unidos. En su propuesta, Hawley comentó que otorgaría un cheque de reembolso arancelario valorado en al menos US$600, según EFE.

El proyecto fue nombrado como American Worker Rebate Act. El rembolso sería para cada adulto y persona dependiente. Este proyecto debería ser aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes para convertirse en ley.

