Gustavo Petro y Carlos Gimenez, congresista de EE.UU., se enfrentan en X por el Cartel de los Soles. | composición LR

Gustavo Petro nuevamente está en medio de la tensión entre Estados Unidos y Venezuela. Luego de negar la existencia del Cartel de los Soles, el congresista de EE.UU., Carlos Gimenez, lo culpó de colaborar con el grupo terrorista. No obstante, el presidente de Colombia no se quedó callado y respondió a la amenaza.

"Usted no tiene derecho a sentenciar a ningún presidente elegido popularmente en Latinoamérica. Pudieron sentenciar a Pinochet, pero resultó aliado", inició su mensaje el presidente Gustavo Petro, luego de que el congresista republicano le dijera que firmó su sentencia y "es gravísimo" negar al Cartel de los Soles y afirmar que es "excusa ficticia de la extrema derecha".

"Si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no dudó en responder a la amenaza del congresista republicano, Carlos Gimenez, luego de negar existencia del grupo terrorista Cartel de los Soles, al que el Gobierno de Donald Trump vinculó con el dictador Nicolás Maduro.

"Yo tengo las evidencias de los compradores de cocaína colombiana que pasa a Venezuela. Y si la verdad cuesta la cárcel, pues preso voy, también, sargento", concluyó Petro.

Gustavo Petro responde a amenaza de Carlos Gimenez, congresista de EE.UU.



Petro apoya a Venezuela en medio de tensiones con EE.UU.

En varias ocasiones, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha declarado en contra de Estados Unidos en medio de las tensiones con Venezuela. Primero, habló de una invasión militar del Gobierno de Donald Trump contra territorio venezolano, dijo que sería un error, que se convertiría en otra Siria y que arrastraría a Colombia.

Por otro lado, el mandatario colombiano arremetió contra Trump por el despliegue de buques cerca de Venezuela y aseguró que "usan el narcotráfico como excusa para una invasión militar".

Finalmente, Petro negó la existencia del ‘Cartel de los Soles’ y sugirió que Estados Unidos y Venezuela colaboren para desmantelar juntas las estructuras del narcotráfico.

EE.UU. investigará red de narcotráfico aéreo desde Venezuela

El lunes 25 de agosto, la fiscal Pam Bondi anunció, en medio de la tensión entre EE.UU. y Venezuela, una nueva investigación referida al narcotráfico en el sur del Caribe. Se trataría de investigar a la red de narcotráfico aéreo desde Venezuela.

“Puente aéreo es un término común en las fuerzas del orden para referirse a cómo los narcotraficantes trasladan sus drogas desde varios países: Venezuela, Honduras, Guatemala, México, a nuestro país”, aseguró Bondi.

Maduro responsabiliza a Colombia del narcotráfico cerca de la frontera

El lunes 25 de agosto, durante su programa 'Con Maduro+', Nicolás Maduro se refirió a las acusaciones de Estados Unidos sobre el narcotráfico en Venezuela. El dictador no solo lo negó, sino que responsabilizó a Colombia.

“Del lado colombiano hay una actividad muy fuerte, 50 mil hectáreas de hoja de coca, hay laboratorios de todo tipo, quiere decir que pasas la raya hacia Colombia y encuentras de todo, si bajas un poquito la guardia se meten”, dijo.

Finalmente, Maduro aseguró que mantiene buenas relaciones con el Gobierno de Gustavo Petro.