HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     EN VIVO: mira 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside
Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     Asesor FIFA se pronuncia sobre gol anulado a la 'U' por offside     
Niegan libertad a hermanos Menéndez
Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Mundo

China le exige a Estados Unidos que deje de "sembrar discordia" y respete la independencia de América Latina

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, instó a Estados Unidos que deje a los países de América Latina "elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y a sus socios".

"Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos", indicó el portavoz de China. Foto: Composición LR/AFP.
"Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos", indicó el portavoz de China. Foto: Composición LR/AFP.

Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, instó a Estados Unidos a dejar que los países de América Latina tomar sus propias decisiones y aseguró que China no busca afectar a terceros con sus cooperaciones. "América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos", indicó el portavoz.

"Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y a sus socios. Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos, y, en cambio, tomar medidas más concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe", añadió el vocero. Este pronunciamiento se da en medio de las tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

PUEDES VER: “Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos

lr.pe

Cooperación China - América Latina "satisface ambas partes"

Con respecto a los recientes proyectos impulsados por China dentro de los países de América Latina, Jiakun indicó que "la cooperación satisface las necesidades de ambas partes y sirve a sus intereses comunes". China consolidó su presencia en América Latina a través de proyectos clave en sectores como infraestructura, energía y minería. Entre los más destacados se encuentran el Puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril transcontinental que conectará Perú y Brasil y el Parque Solar Cauchari en Argentina, entre otras.

"Ha promovido eficazmente el desarrollo económico y social local y es recibida con sincera satisfacción por los países y pueblos de la región. Durante años, Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para interferir y controlar la región de América Latina y el Caribe, con un comportamiento hegemónico y abusivo claramente evidente", agregó el portavoz.

"La arraigada mentalidad de Guerra Fría"

El funcionario también reaccionó a los recientes comentarios del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien acusó a China de “infiltrarse y saquear recursos” en América Latina. Según el funcionario, las declaraciones de Estados Unidos no solo son erróneas, sino que reflejan una mentalidad obsoleta, anclada en la Guerra Fría, que aún persiste en algunos sectores de la política estadounidense.

"Las declaraciones de EE.UU. contradicen los hechos y repiten frases obsoletas, exponiendo una vez más la arraigada mentalidad de Guerra Fría y confrontación de algunos en EE.UU.", indicó el portavoz.

Aseguró que tales afirmaciones carecen de fundamento y no reflejan la realidad de las relaciones entre China y los países del hemisferio occidental. El funcionario subrayó que, en contraste con las acusaciones de saqueo, China ha defendido siempre principios de respeto mutuo, igualdad y cooperación beneficiosa para todas las partes involucradas.

Notas relacionadas
Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

Ingeniero de la UNMSM es seleccionado para proyecto internacional de investigación espacial en China: "Mi meta final apunta al Perú"

LEER MÁS
Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

Científicos de China crearon unos lentes de contacto para ver en la oscuridad y con los ojos cerrados

LEER MÁS
Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

Puente ferroviario colapsa en China: video muestra el momento del derrumbe que dejó 12 muertos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

LEER MÁS
Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

Dólar BCV y paralelo en Venezuela: consulta el valor actual para hoy, domingo 24 de agosto de 2025

LEER MÁS
El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cuánto pagó el 5y6 La Rinconada el 24 de agosto: monto récord del INH, dividendos y cuadros con 5 y 6 aciertos en las carreras

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Mundo

Maduro manda 15.000 venezolanos a resguardar frontera con Colombia en medio del conflicto con EE. UU.

Científicos descubren que un edulcorante habitual podría afectar un tratamiento clave contra el cáncer

El país de América Latina que escondería el oro de Atahualpa, tan deseado por los españoles: no es Perú

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¡Todo queda en familia!: esposa, hermana y sobrinos de Pedro Castillo ocupan puestos claves en partido de expresidente

Kenji Fujimori descarta respaldar a Fuerza Popular de Keiko: "No apoyaré a ningún partido. No me verán en ningún estrado"

¿Cómo será la celda especial de Martín Vizcarra en Ancón II?: INPE da detalles al respecto

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota