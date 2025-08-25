Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de China, instó a Estados Unidos a dejar que los países de América Latina tomar sus propias decisiones y aseguró que China no busca afectar a terceros con sus cooperaciones. "América Latina y el Caribe no es el patio trasero de nadie. La cooperación entre China y América Latina no está dirigida contra terceros ni debe ser interferida por ellos", indicó el portavoz.

"Los países de la región tienen derecho a elegir independientemente sus propios caminos de desarrollo y a sus socios. Estados Unidos debería dejar de sembrar discordia y generar conflictos, y, en cambio, tomar medidas más concretas para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe", añadió el vocero. Este pronunciamiento se da en medio de las tensiones entre EE. UU. y Venezuela.

Cooperación China - América Latina "satisface ambas partes"

Con respecto a los recientes proyectos impulsados por China dentro de los países de América Latina, Jiakun indicó que "la cooperación satisface las necesidades de ambas partes y sirve a sus intereses comunes". China consolidó su presencia en América Latina a través de proyectos clave en sectores como infraestructura, energía y minería. Entre los más destacados se encuentran el Puerto de Chancay en Perú, el ferrocarril transcontinental que conectará Perú y Brasil y el Parque Solar Cauchari en Argentina, entre otras.

"Ha promovido eficazmente el desarrollo económico y social local y es recibida con sincera satisfacción por los países y pueblos de la región. Durante años, Estados Unidos no ha escatimado esfuerzos para interferir y controlar la región de América Latina y el Caribe, con un comportamiento hegemónico y abusivo claramente evidente", agregó el portavoz.

"La arraigada mentalidad de Guerra Fría"

El funcionario también reaccionó a los recientes comentarios del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, quien acusó a China de “infiltrarse y saquear recursos” en América Latina. Según el funcionario, las declaraciones de Estados Unidos no solo son erróneas, sino que reflejan una mentalidad obsoleta, anclada en la Guerra Fría, que aún persiste en algunos sectores de la política estadounidense.

"Las declaraciones de EE.UU. contradicen los hechos y repiten frases obsoletas, exponiendo una vez más la arraigada mentalidad de Guerra Fría y confrontación de algunos en EE.UU.", indicó el portavoz.

Aseguró que tales afirmaciones carecen de fundamento y no reflejan la realidad de las relaciones entre China y los países del hemisferio occidental. El funcionario subrayó que, en contraste con las acusaciones de saqueo, China ha defendido siempre principios de respeto mutuo, igualdad y cooperación beneficiosa para todas las partes involucradas.