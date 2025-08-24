HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

En un mensaje publicado en X, Machado aseguró que la oposición incrementó su rechazo hacia el chavismo, reclamando justicia y dignidad para Venezuela.

Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro.
Maria Corina Machado critica al régimen de Nicolás Maduro. | Composición LR

La opositora venezolana María Corina Machado utilizó su cuenta oficial de X para invocar a sus compatriotas a desobedecer las órdenes de Nicolás Maduro, en medio de las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. La exaspirante a la presidencia aseguró que el régimen dictatorial terminará como empezó: “Con chantaje, con odio, con violencia”, escribió.

Machado afirmó que Maduro intenta simular fuerza mientras, en sus palabras, “se desmorona”. La política aseguró que Venezuela está en un punto de quiebre y exhortó a la ciudadanía a no permitir que el régimen la utilice como escudo político ante la presión internacional.

En una entrevista con Fox News, María Corina Machado agradeció al presidente Donald Trump por su intervención en la crisis venezolana. Fuente: Composición LR

En una entrevista con Fox News, María Corina Machado agradeció al presidente Donald Trump por su intervención en la crisis venezolana. Fuente: Composición LR

PUEDES VER: Estudiante peruana revela cómo logró ingresar a una de las mejores universidades de EEUU: “Creé mis propias oportunidades”

lr.pe

¿Qué dijo María Corina Machado sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela?

En su mensaje, la dirigente calificó como un “espectáculo cruel” las últimas acciones del Gobierno venezolano. Señaló que estos actos evidencian el deterioro del poder que ejerce Maduro. Por ello, hizo un llamado a “los empleados públicos, militares, policías, bomberos, jueces, fiscales, maestros, enfermeras, campesinos, transportistas” a no volver a sufrir la opresión, la miseria y la injusticia.

Machado expresó que el régimen cometió violaciones de derechos humanos, saqueado el país y forzado la separación de miles de familias. Además, recordó la jornada electoral del pasado 28 de julio, a la que calificó como una victoria para la oposición que el oficialismo intentó minimizar. “A todos les digo que esto se acabó”, aseguró.

María Corina Machado sobre el régimen de Nicolás Maduro. Fuente: X

María Corina Machado sobre el régimen de Nicolás Maduro. Fuente: X

La exdiputada puntualizó que el rechazo hacia el chavismo ha aumentado y afirmó que la población ha dejado solos a quienes considera responsables de la crisis nacional. “Venezuela los dejó solos, repudiados por un país harto que quiere vivir con justicia y dignidad”, escribió.

PUEDES VER: Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

lr.pe

Nicolás Maduro invoca voluntarios para la milicia de Venezuela

En medio de la tensión con el Gobierno de Donald Trump, Maduro solicitó públicamente que ciudadanos se sumen como voluntarios a la Milicia Bolivariana, una fuerza auxiliar del Ejército venezolano creada para enfrentar a las fuerzas militares de Estados Unidos, que se aproximan a las costas del Caribe con el supuesto objetivo de frenar el flujo de narcotráfico del Cártel de los Soles.

Estados Unidos acusado a Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista. Fuente: Composición LR

Estados Unidos acusado a Nicolás Maduro de ser un narcoterrorista. Fuente: Composición LR

Según Maduro, el país enfrenta una amenaza externa promovida por intereses internacionales que buscan un cambio de régimen en Venezuela. “Los que amenazan con intentar hacer contra Venezuela un zarpazo terrorista militar, es inmoral, criminal e ilegal”, manifestó durante un acto transmitido por el canal estatal.

Frente a este llamado, María Corina Machado respondió con firmeza y pidió a la ciudadanía que no obedezca las órdenes del Gobierno. “Desobedece, ignóralos, déjalos solos”, escribió la opositora. Advirtió que el régimen intenta aparentar control mediante la movilización de sus bases.

