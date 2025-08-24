Derecha lidera intención de voto en Chile: así va el panorama a solo tres meses de las elecciones presidenciales

Las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile están programadas para el 16 de noviembre de 2025 y se desarrollan en un clima de alta polarización política. Foto: @BRIANTEJEDAART

Las elecciones presidenciales y parlamentarias de Chile, programadas para el 16 de noviembre de 2025, se desarrollan en un contexto de alta polarización política. En la contienda presidencial, destacan tres principales candidatos: Jeannette Jara, del Partido Comunista y abanderada de la coalición oficialista Unidad por Chile; José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien lidera las encuestas con su propuesta de "gobierno de emergencia"; y Evelyn Matthei, de la derecha tradicional, que busca consolidar el voto moderado.

La elección se caracteriza por una fragmentación del espectro político. La coalición oficialista Unidad por Chile se presenta dividida en dos listas parlamentarias, una de ellas respaldando a Jara, mientras que la derecha tradicional, agrupada en Chile Vamos, también enfrenta tensiones internas. Por otro lado, la extrema derecha se ha consolidado en el pacto Cambio por Chile, que incluye al Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el Partido Nacional Libertario.

La más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, publicada el domingo 17 de agosto, presenta al candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, como líder con un 29% de apoyo, sumando un punto en comparación con la medición anterior. A continuación, se encuentra Jeannette Jara, abanderada de Unidad por Chile, con un 25%, aunque ha experimentado una caída de un punto. En tercer lugar, la exalcaldesa Evelyn Matthei (Chile Vamos) ha disminuido su apoyo a un 14%, con una baja de dos puntos en la última semana.

Kast muestra una leve ventaja sobre Jara de cara a las elecciones 2025 en Chile. Foto: Plaza Pública

El resto de los aspirantes se distribuye de la siguiente manera: Franco Parisi alcanza el 12%, Johannes Kaiser sube dos puntos y llega al 7%, mientras que Harold Mayne-Nicholls y Marco Enríquez-Ominami se mantienen con un 1%. Eduardo Artés cierra la lista con 0%. Un 11% de los encuestados, sin embargo, aún no ha decidido su voto o no responde. En cuanto al panorama político, la gestión del presidente Gabriel Boric sigue siendo rechazada por un 66% de los ciudadanos, aunque su aprobación ha experimentado una ligera disminución, quedando en un 32%

No obstante, las encuestas varían semana a semana, lo que refleja la alta polarización del panorama electoral de Chile de cara a noviembre. En este contexto, es importante conocer a los principales candidatos, quienes proponen distintas visiones para el futuro del país. Cada uno representa a diferentes sectores ideológicos: derecha, izquierda y centro, lo que convierte a esta contienda en una de las más diversas y disputadas.

José Antonio Kast Rist (Partido Republicano de Chile)

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, se presenta por tercera vez en su intento de alcanzar la presidencia de Chile. En 2021, logró llegar a la segunda vuelta, donde fue derrotado por Gabriel Boric. Diputado durante cuatro períodos (2002-2018), Kast abandonó su antiguo partido, la Unión Demócrata Independiente, en 2016 para fundar el Partido Republicano, que se posiciona aún más a la derecha. A los 59 años, este abogado católico mantiene posturas firmemente conservadoras y ocupa uno de los dos primeros lugares en las encuestas.

En esta ocasión, Kast ha decidido ir directamente a la primera vuelta presidencial en noviembre, sin participar en primarias. Aunque en las elecciones de 2021 fue el gran representante de la extrema derecha en Chile, ahora enfrenta una competencia más fuerte dentro de su sector. El Partido Republicano ha ganado el apoyo del Partido Social Cristiano, una agrupación ultraconservadora vinculada a las iglesias evangélicas, que ha retirado su precandidatura de la diputada Francesca Muñoz, fortaleciendo aún más la candidatura de Kast.

Marco Moreno, analista político, señaló a Radio y Diario Universidad de Chile que uno de los principales retos que Kast deberá enfrentar es Evelyn Matthe, quien buscará posicionarse frente a él y atraer su grupo de votantes.

Jeannette Alejandra Jara Román (Unidad por Chile)

Jeannette Jara, abogada de 51 años y exministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, logró posicionarse como la candidata presidencial del oficialismo de izquierda en Chile. En una primaria única organizada por los partidos de centroizquierda e izquierda que apoyan al gobierno, Jara se impuso a Carolina Tohá del Partido por la Democracia (PPD), Gonzalo Winter del Frente Amplio y Jaime Mulet de la Federación Regionalista Verde Social. Su victoria le ha permitido consolidarse como la opción única de la coalición.

Nacida en una comuna de clase media-baja, Jara estudió en colegios públicos y luego cursó Administración Pública y Derecho en universidades estatales. Su trayectoria política, marcada por su paso por el Ministerio del Trabajo, fue clave para su ascenso. A día de hoy, con un 25% de apoyo en las encuestas, se presenta como la primera comunista con posibilidades reales de llegar a una segunda vuelta presidencial desde el retorno a la democracia en Chile.

Para el político y sociólogo José Auth, la candidatura de Janeth Jara, pese a su larga trayectoria comunista, tiene la capacidad de moverse hacia el centro sin necesidad de mostrar un perfil abiertamente de izquierda. Según Auth, sus 37 años de militancia generan confianza en el electorado progresista, que por ahora carece de alternativas sólidas frente al avance de la derecha radical.

No obstante, Auth advierte en un artículo publicado en Ex-Ante que, tras su rápido ascenso en las primarias, la candidatura de Jara ha mostrado signos de estancamiento, limitada a su base pro-gobierno. Para aspirar a la victoria en segunda vuelta, señala que deberá expandir su apoyo más allá de su electorado tradicional, enfrentando además la carga que implica su partido y su programa original.

Evelyn Rose Matthei Fornet (Chile Vamos)

Evelyn Matthei, exministra y actual candidata presidencial, se presenta como la abanderada de la derecha tradicional chilena. La exalcaldesa de Providencia competirá con el respaldo de los partidos Renovación Nacional (RN), la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Evópoli, y decidió ir directamente a la primera vuelta tras la negativa de la extrema derecha a participar en una primaria. Además, logró el apoyo de los partidos Demócratas y Amarillos por Chile, que se inspiran en las ideas de la desaparecida Concertación de Centroizquierda.

Con una trayectoria que la convierte en una figura clave de la centroderecha chilena, Matthei fue diputada, senadora, ministra y alcaldesa. En 2013, se enfrentó a Michelle Bachelet en una contienda presidencial que terminó en una derrota rotunda para ella. Hija de Fernando Matthei, exmiembro de la Junta Militar, su figura está históricamente asociada con la derecha tradicional. A sus 71 años y con una licenciatura en Economía, Matthei sigue siendo una de las principales figuras en el panorama político de Chile.

Franco Aldo Parisi Fernández (Partido de la Gente)

Franco Parisi, economista y académico, se presenta por tercera vez como candidato presidencial en Chile, respaldado nuevamente por el Partido de la Gente (PDG). Este partido, que en las elecciones anteriores logró entrar con fuerza al Congreso, experimentó una caída significativa después de la renuncia de todos sus diputados. Parisi, quien mantiene un discurso crítico contra el establecimiento político, buscará captar nuevamente a aquellos electores desencantados con las opciones tradicionales.

A pesar de sus controversias, que incluyen acusaciones de acoso, el no pago de pensión alimenticia y polémicas por gastos electorales, Parisi mantiene una base de apoyo considerable. Su actitud anti-sistema y su retórica contra la política tradicional le han asegurado una presencia en el panorama electoral, aunque en las encuestas actuales su intención de voto ronda el 12%. Con 57 años, Parisi sigue siendo una figura controvertida pero relevante en las elecciones presidenciales.

Johannes Barents von Hohenhagen (Partido Nacional Libertario)

Johannes Maximilian Kaiser Barents von Hohenhagen, líder del ultraderechista Partido Nacional Libertario, se presenta como uno de los nuevos aspirantes presidenciales en Chile. A los 49 años, Kaiser debuta en la carrera presidencial tras fundar su partido, luego de romper con el Partido Republicano. A lo largo de su carrera política, generó controversia con declaraciones como la que cuestionaba si fue una buena idea darles el derecho a voto a las mujeres, y mantiene un discurso radical, especialmente en temas de seguridad, inmigración y libertad económica.

Su formación académica ha sido dispersa, ya que estudió varias carreras universitarias sin completar ninguna. Su postura antivacunas, su apoyo al golpe de Estado de 1973 y su defensa de la tenencia de armas lo sitúan en una posición política aún más radical que la de otros candidatos de extrema derecha. Con estas ideas, Kaiser logró captar el apoyo de un sector de la ultraderecha, convirtiéndose en un competidor serio para Kast en la primera vuelta presidencial de noviembre.

Harold Alfred Mayne-Nicholls Secul (independiente)

Harold Alfred Mayne-Nicholls Secul, periodista y debutante en la política, se presenta como candidato presidencial independiente en las elecciones de 2025. Su carrera ha estado principalmente ligada al deporte, habiendo sido presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y desempeñado diversos cargos en la FIFA entre 1993 y 2012. Es reconocido por haber sido el dirigente que contrató al entrenador argentino Marcelo Bielsa, lo que permitió a Chile clasificar al Mundial de Fútbol de Sudáfrica en 2010, y por haber asumido la organización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Mayne-Nicholls cumplió con el requisito de reunir más de 35.000 firmas.

A sus 64 años, Mayne-Nicholls intenta llevar su vasta experiencia como dirigente deportivo a la política, buscando captar el apoyo de los sectores de centro que se sienten huérfanos de representación. Aunque en las encuestas apenas marca un 1% de intención de voto, ha logrado recibir el respaldo de figuras políticas reconocidas del centro chileno, como la exmilitante democristiana Soledad Alvear. A pesar de las propuestas de partidos de derecha, centro e izquierda, Mayne-Nicholls decidió presentarse como independiente

Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio (independiente)

Marco Enríquez-Ominami, conocido como ME-0, ha roto un récord en la historia electoral de Chile al inscribir su quinta candidatura presidencial, convirtiéndose en el ciudadano que más veces ha postulado al cargo desde el retorno a la democracia en 1990. Con esta nueva participación, supera incluso al socialista Salvador Allende, quien fue candidato cuatro veces entre 1952 y 1970. Enríquez-Ominami se presenta como independiente, habiendo recolectado las más de 35.000 firmas requeridas por el Servicio Electoral (Servel), después de que el Partido Progresista (PRO), al cual pertenecía, se disolviera en 2022.

A lo largo de su carrera, Enríquez-Ominami ha sido un firme defensor de una propuesta que combina un mercado libre con un Estado más robusto, y se ha presentado como un líder de centroizquierda dispuesto a romper con el conservadurismo legislativo de la Concertación. Su primera candidatura en 2009 fue la más exitosa, logrando posicionarse como una alternativa para quienes deseaban una transformación en el modelo político y económico del país. A sus 52 años, sigue siendo una figura relevante, aunque su apoyo es bajo, según encuestas.

Eduardo Antonio Artés Brichetti (independiente)

Eduardo Antonio Artés Brichetti, un dirigente de la izquierda radical, se presenta nuevamente como candidato presidencial en las elecciones de 2025, marcando su tercera postulación a La Moneda. Artés, quien ya intentó llegar a la presidencia en 2017 y 2021, obtuvo su mejor resultado en 2021, con el 1,47% de los votos. Profesor de Educación Básica y militante de diversas agrupaciones de extrema izquierda, como Unión Patriótica y Acción Proletaria. Su enfoque en política exterior lo ha colocado en una posición atípica dentro de la izquierda chilena, defendiendo abiertamente los regímenes de Corea del Norte, Venezuela y Nicaragua, lo que lo aleja de la corriente principal de su sector político.

En esta ocasión, Artés ha decidido postularse sin el respaldo de un partido político, optando por recolectar las firmas necesarias para participar en la carrera presidencial. A sus 73 años, su candidatura es vista como una representación de la radicalidad de la izquierda chilena, aunque su apoyo en las encuestas sigue siendo marginal, con menos del 1% de intención de voto. A pesar de los escasos resultados electorales previos, Artés continúa siendo una figura que simboliza la irreductible postura de la extrema izquierda en Chile.

Las elecciones presidenciales de Chile en 2025 se perfilan como un punto de cambio en la política chilena, marcadas por una polarización creciente y una ciudadanía cada vez más escéptica respecto a las promesas de cambio estructural. Por primera vez, estos comicios se realizarán con voto obligatorio, lo que podría movilizar a una base de votantes más diversa y menos ideologizada. Esto podría beneficiar a candidatos que logren conectar con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, más allá de las promesas de transformaciones estructurales. La capacidad de los candidatos para adaptarse a las demandas actuales, como seguridad, economía y calidad de vida, será determinante en el desenlace electoral.