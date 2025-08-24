Israel lanzó el domingo una serie de ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes hutíes en Yemen, luego de que el grupo, respaldado por Irán, disparara un nuevo tipo de misil hacia territorio israelí. Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), los bombardeos impactaron un complejo militar que incluye el palacio presidencial, además de dos plantas de energía y un sitio de almacenamiento de combustible.

Más de diez aviones de combate participaron en la operación, cuyo blanco más distante se encontraba a unos 2.000 kilómetros de Israel, informaron fuentes de la fuerza aérea. El ejército israelí justificó la ofensiva como respuesta a los “repetidos ataques del régimen terrorista Houthi” contra el Estado de Israel y su población civil, en un contexto de creciente tensión en la región.

Hutíes prometen seguir ataques tras bombardeo israelí en Saná

Una televisora vinculada a los hutíes confirmó este domingo que Israel lanzó “una agresión sionista” contra Saná, la capital yemení bajo control rebelde, que dejó dos personas muertas y cinco heridas. El dirigente hutí Mohammad al-Farrah aseguró que el movimiento continuará con su apoyo al pueblo de Gaza y que no cesará sus acciones “hasta que se levante la agresión, se rompa el asedio y se detenga el hambre”.

Los ataques israelíes se produjeron después de que los hutíes dispararan un misil con submuniciones contra Israel, una capacidad empleada por primera vez por el grupo. La policía de Tel Aviv informó que varios fragmentos interceptados cayeron en distintos puntos de la ciudad sin causar heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel justificaron la ofensiva como respuesta a los reiterados ataques hutíes contra su territorio y población civil.

Israel asegura que derrotará a los hutíes

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, aseguró este domingo que Israel “derrotará al régimen terrorista en Yemen”, en alusión a los hutíes, mientras celebraba los ataques aéreos contra Saná. En un discurso en Jerusalén, el líder de extrema derecha elogió a los pilotos que participaron en la operación militar y afirmó que el país ya ha demostrado su fuerza “contra Hezbolá, Siria, Irán y Hamás en Gaza”.

Smotrich también defendió abiertamente su visión de expansión territorial y describió la actual etapa como una “conquista de la tierra”. Destacó el proyecto de asentamiento E1 en la Cisjordania ocupada, rechazado por la comunidad internacional, y aseguró que este plan “borra la ilusión de los dos Estados y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la tierra de Israel”.