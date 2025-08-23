HOYSuscripcion LR Focus

Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Niegan libertad a hermanos Menéndez     
Papá de Miguel Uribe Turbay, candidato colombiano asesinado, remplazará a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Miguel Uribe Londoño, exconcejal de Bogotá y expresidente de la Federación Nacional de Cacaoteros, será precandidato presidencial del Centro Democrático en 2026.

Miguel Uribe Londoño, abogado y economista, se postula para la presidencia. Foto: Prensa Miguel Uribe
Miguel Uribe Londoño, abogado y economista, se postula para la presidencia. Foto: Prensa Miguel Uribe

Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado Miguel Uribe Turbay, será el nuevo precandidato presidencial del Centro Democrático para las elecciones de 2026 en Colombia. La decisión fue anunciada el viernes 22 de agosto luego de varios días de reuniones entre la colectividad, la familia Uribe Turbay y los demás aspirantes.

La entrada de Uribe Londoño al proceso electoral fue notificada al partido el 21 de agosto y contó con el respaldo unánime de la familia, así como el consenso de los precandidatos María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra. Como los demás aspirantes, deberá participar en debates y actividades del proceso, que definirá al candidato único mediante una encuesta internacional entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

PUEDES VER: Lula advierte sobre el uso de la lucha contra el crimen como excusa "para violar la soberanía" en medio del conflicto entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

Miguel Uribe Londoño toma el relevo político de su hijo

Tras el asesinato de su hijo, la familia Uribe Turbay decidió, de manera unánime, que Miguel Uribe Londoño continuara con el legado político de su padre. De esta forma, las ideas y causas defendidas por él, especialmente la seguridad y la paz, seguirán presentes en el debate nacional.

El partido confirmó que esta decisión contó con el respaldo de los demás precandidatos y de las directivas del Centro Democrático, quienes lo recibieron formalmente. En su discurso durante el sepelio de su hijo, Uribe Londoño subrayó la necesidad de honrar y concretar el propósito al que su padre dedicó toda su vida: un país sin violencia y con seguridad para todos los colombianos. "Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de millones de colombianos pidiendo a gritos un cambio", afirmó.

PUEDES VER: Bolsonaro niega intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo y exige revocar su arresto domiciliario

lr.pe

La trayectoria que respalda la nueva candidatura presidencial de Uribe Londoño

Abogado, economista y político nacido en Antioquia, Uribe Londoño comenzó su carrera en el Concejo de Bogotá entre 1988 y 1990, donde representó a un movimiento conservador. Luego, fue elegido al Senado entre 1990 y 1994, participando activamente en los debates legislativos que marcaron la implementación de la Constitución de 1991.

Además, ha sido presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros en 1997 y ha ocupado cargos de dirección en el Centro Democrático en Bogotá desde 2014, tras un proceso electoral que generó controversia entre algunos candidatos. Su carrera ha estado siempre vinculada con el servicio público, la justicia y las reformas políticas, manteniendo una presencia destacada incluso durante periodos de transición política, como después de la elección de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá en 2011.

