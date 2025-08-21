Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Un terremoto se produjo a las 22:16 horas de este jueves 21 de agosto en el sur de Chile, específicamente en la región de Magallanes.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el sismo alcanzó una magnitud de 7.6 y se registró a una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se localizó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Aérea Antártica "Presidente Frei" Eduardo Frei.

Tras lo ocurrido, el SHOA decretó un “estado de precaución” e instruyó el desalojo de sectores costeros del territorio Antártico Nacional, incluyendo playas, zonas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos peatonales y costeros, marinas, caletas, puertos y muelles.

¿Qué se debe hacer en casos de sismo?

Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica.

Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.

Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad.

Si está en silla de ruedas, intente moverse a un sitio de protección. Si no es posible, frénela y cubra su cabeza y cuello con los brazos.

Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos.

Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un espacio seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales.

¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo?

Se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo debido a la necesidad de estar preparado para responder rápidamente a situaciones de desastre. Esta mochila debe contener suministros esenciales, como agua, alimentos no perecederos, herramientas y kits de primeros auxilios.