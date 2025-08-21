HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Universitario eliminado de la Copa Libertadores
Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     Universitario eliminado de la Copa Libertadores     
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy
Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      Terremoto de 7,6 remeció Chile hoy      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Terremoto en Chile de magnitud 7.6 se registró este jueves al noroeste de la Base Aérea Antártica

Un terremoto se produjo a las 22:16 horas de este jueves 21 de agosto en el sur de Chile, específicamente en la región de Magallanes.

Fuerte sismo fue registrado en Chile este jueves 21 de agosto: Foto: composición LR
Fuerte sismo fue registrado en Chile este jueves 21 de agosto: Foto: composición LR

Un terremoto se produjo a las 22:16 horas de este jueves 21 de agosto en el sur de Chile, específicamente en la región de Magallanes.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el sismo alcanzó una magnitud de 7.6 y se registró a una profundidad de 20 kilómetros. El epicentro se localizó a 258 kilómetros al noroeste de la Base Aérea Antártica "Presidente Frei" Eduardo Frei.

larepublica.pe

Tras lo ocurrido, el SHOA decretó un “estado de precaución” e instruyó el desalojo de sectores costeros del territorio Antártico Nacional, incluyendo playas, zonas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos peatonales y costeros, marinas, caletas, puertos y muelles.

¿Qué se debe hacer en casos de sismo?

  • Mantenga la calma y ubíquese en un lugar de protección sísmica.
  • Protéjase y afírmese debajo o junto a un elemento firme.
  • Si está en un evento masivo, mantenga la calma y quédese en su lugar. Proteja su cabeza y cuello con los brazos y siga las instrucciones de los encargados de seguridad.
  • Si está en silla de ruedas, intente moverse a un sitio de protección. Si no es posible, frénela y cubra su cabeza y cuello con los brazos.
  • Si está en la calle, aléjese de los edificios, postes y cables eléctricos.
  • Si va manejando en la ciudad, disminuya la velocidad y deténgase en un espacio seguro. Si va por una autopista, reduzca la velocidad y no se detenga. Manténgase atento a las condiciones del tránsito, señalice dirigiéndose a la salida más cercana o acérquese a la berma en autopistas rurales.

¿Por qué se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo?

Se recomienda tener una mochila de emergencia en caso de un sismo debido a la necesidad de estar preparado para responder rápidamente a situaciones de desastre. Esta mochila debe contener suministros esenciales, como agua, alimentos no perecederos, herramientas y kits de primeros auxilios.

Notas relacionadas
Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja seis muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja seis muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

LEER MÁS
Violencia desangra Colombia: atentado terrorista con coche bomba y ataque narco a helicóptero de Policía deja 14 muertos

Violencia desangra Colombia: atentado terrorista con coche bomba y ataque narco a helicóptero de Policía deja 14 muertos

LEER MÁS
Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja seis muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja seis muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

Clan del Golfo derriba helicóptero de la Policía de Colombia: al menos 8 muertos y 8 heridos

LEER MÁS
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
Influencer se enteró de la muerte de su pequeña hija de 2 años en plena transmisión en vivo en Brasil

Influencer se enteró de la muerte de su pequeña hija de 2 años en plena transmisión en vivo en Brasil

LEER MÁS
DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Mundo

Saludo obligatorio, cortes adecuados y uniforme limpio: Bukele impone medidas disciplinarias en colegios de El Salvador

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

Atentado terrorista cerca a la base aérea de Cali deja al menos cinco muertos y varios heridos: habrían sido dos explosivos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Secretario General de Perú Primero rechaza que Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Lurigancho: Su vida estaría en peligro

Poder Judicial: juez Concepción Carhuancho inaplica ley que prescribe delitos de lesa humanidad en caso de policía

Congresista Darwin Espinoza es captado tomando cerveza en partido Alianza Lima vs U. Católica mientras Congreso sesionaba

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota