Gabriel Boric condena graves incidentes en encuentro entre U de Chile e Independiente: "Está mal en muchos sentidos"

El presidente de Chile señaló, además, que será la justicia la que determine quiénes fueron los responsables de los incidentes en el partido por la Copa Sudamericana.

Gabriel Boric condenó los ataques ocurridos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.
Gabriel Boric condenó los ataques ocurridos en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. | Composición LR | Gerson Cardoso

El presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un comunicado a través de X en el que condenó los incidentes registrados durante el partido entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda. El encuentro, correspondiente al partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana, dejó varios heridos a causa del mal accionar de los hinchas presentes en el estadio.

Los graves incidentes registrados en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini llevaron a las autoridades pertinentes —es decir, a la Conmebol— a cancelar el partido en lugar de suspenderlo, lo que hubiera permitido reprogramarlo en los próximos días. El caso será remitido a los órganos competentes de dicha entidad para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Gabriel Boric condenó los incidentes en el partido entre Universidad de Chile e Independiente

Gabriel Boric condenó los incidentes registrados en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente, al afirmar que "está mal en varios sentidos". El mandatario responsabilizó tanto a la violencia de las barras como a la organización del evento, y aseguró que se deberá identificar a los responsables para tomar las acciones correspondientes.

Boric, además, señaló que su Gobierno buscará conocer el estado de sus compatriotas afectados por los incidentes registrados en el partido entre la Universidad de Chile e Independiente. Asimismo, aseguró que se garantizará su atención médica inmediata y que, en el caso de los detenidos en Argentina, se velará por el respeto de sus garantías.

Gobierno de Chile toma acciones en Argentina por compatriotas afectados en partido de la Sudamericana

Tras los incidentes en Argentina, Gabriel Boric anunció que el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, viajará a Buenos Aires junto al embajador de Chile para acompañar personalmente a los heridos y evaluar la situación de los detenidos tras el enfrentamiento entre la Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

Como parte de las medidas adoptadas, el presidente de Chile anunció que ordenó al embajador en Argentina acudir personalmente tanto a la comisaría donde se encuentran los detenidos como al hospital, con el fin de verificar el bienestar de sus compatriotas.

Ambas medidas, anunciadas a través de la cuenta oficial de Boric en X, llevaron al presidente a reflexionar sobre la violencia. Afirmó que "no tiene justificación" y que su Gobierno protegerá los derechos de sus ciudadanos sin interferir con el trabajo de las autoridades encargadas de impartir justicia.

