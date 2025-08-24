HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Al menos 13 presos políticos son liberados de la cárcel en Venezuela, según líderes opositores al régimen de Maduro

Henrique Capriles calificó la medida como un avance en la defensa de los derechos humanos, aunque subrayó que la lucha seguirá hasta que no quede “un solo preso político” en las cárceles venezolanas.

Un grupo de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos Américo de Grazia y Pedro Guanipa, fue liberado en medio de tensiones entre el régimen de Maduro y Estados Unidos. Foto: AFP
Un grupo de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos Américo de Grazia y Pedro Guanipa, fue liberado en medio de tensiones entre el régimen de Maduro y Estados Unidos. Foto: AFP

Un grupo de 13 presos políticos en Venezuela, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia y el dirigente opositor Pedro Guanipa, fue liberado este domingo en medio de las tensiones del régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos. La información fue confirmada por los opositores Henrique Capriles y Tomás Guanipa, quienes celebraron la medida como un paso importante en la defensa de los derechos humanos.

Según detalló Capriles en sus redes sociales, ocho de los detenidos quedaron en libertad plena, entre ellos De Grazia, mientras que cinco recibieron medidas de casa por cárcel, incluido Pedro Guanipa. La excarcelación ocurre en un contexto de fuerte presión internacional hacia el Gobierno venezolano, acusado de detenciones arbitrarias y represión contra líderes opositores.

PUEDES VER: Coronel de Nicolás Maduro utiliza una maqueta de cartón para explicar cómo se defenderá Venezuela de EE.UU.

lr.pe

Oposición celebra liberación de presos políticos y promete seguir luchando

Henrique Capriles, exgobernador y dos veces candidato presidencial, destacó en sus redes sociales que la liberación de 13 presos políticos en Venezuela representa “otro paso más en favor de quienes están tras las rejas” y un alivio para varias familias que vuelven a reunirse. Aseguró que la lucha continúa hasta que en el país no haya “un solo preso político” y recalcó que está dispuesto a dialogar “con quien tengamos que hablar” para lograrlo.

En la misma línea, el dirigente Pedro Guanipa celebró la medida como un “pequeño avance” en medio de un año marcado por la represión y el dolor para la oposición. El parlamentario, que se encuentra bajo arresto domiciliario, subrayó que no puede hablarse de libertad plena mientras existan “presos de conciencia” en Venezuela y recordó que ser familiar de un detenido político también implica vivir una forma de encierro.

PUEDES VER: Nicolás Maduro se alista para 'defenderse' de EE. UU.: así se vive la jornada de reclutamiento militar masivo en Venezuela

lr.pe

ONG alerta sobre graves enfermedades entre presos políticos en Venezuela

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón denunció que al menos 60 presos políticos en Venezuela padecen enfermedades graves sin recibir la atención médica adecuada. Entre ellos se encuentran cinco con cáncer diagnosticado, como el militar Alejandro Pérez Gámez, afectado por adenocarcinoma de próstata y un tumor en la tiroides, y el civil Enrique Naurix Parada, con un tumor pancreático, cirrosis y diabetes. La organización advirtió que la cifra real de afectados podría ser aún mayor.

El informe, recogido por Efecto Cocuyo, también documenta 15 casos de dolencias cardiovasculares y neurológicas, además de afecciones renales y crónicas que requieren tratamientos urgentes. Ejemplos críticos incluyen a José Rito Ledezma, quien necesita un marcapasos, y a José de Jesús Gámez Bustamante, militar con secuelas de un accidente cerebrovascular. La ONG, dirigida por la abogada Martha Tineo, subrayó que estas condiciones reflejan la falta de atención humanitaria en las cárceles venezolanas y exigen medidas inmediatas para preservar la vida de los reclusos.

PUEDES VER: Lula advierte sobre el uso de la lucha contra el crimen como excusa "para violar la soberanía" en medio del conflicto entre Venezuela y EE. UU.

lr.pe

María Corina Machado alerta sobre intentos de suicidio en cárcel de Tocorón

La dirigente opositora María Corina Machado denunció que nueve presos políticos recluidos en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, han intentado suicidarse recientemente debido al “trato despiadado” y la depresión que enfrentan. A través de X, la exdiputada advirtió que la salud mental de muchos reclusos está en deterioro por las condiciones inhumanas de reclusión, como la alimentación en estado de descomposición, la reducción de llamadas y visitas familiares, y la falta de acceso a higiene básica.

Machado recordó que este centro penitenciario, intervenido en 2023 y convertido en prisión al año siguiente, alberga a detenidos acusados de participar en protestas tras las elecciones presidenciales de 2024. La opositora responsabilizó al Gobierno por los tratos degradantes y pidió a la comunidad internacional visibilizar y denunciar la crítica situación que atraviesan los presos políticos en Venezuela.

