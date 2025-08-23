HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Bolsonaro rechaza intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo y exige revocar su arresto domiciliario

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, negó que haya querido huir del país luego de que se hallara un borrador de solicitud de asilo a Argentina en un teléfono que fue incautado.

Bolsonaro rechazó intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo.
Bolsonaro rechazó intento de fuga a Argentina tras presunto pedido de asilo. | AP

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, negó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) las acusaciones de haber intentado abandonar su país, luego de que hace unos días la Policía Federal encontrara un documento en el que solicitaba asilo dirigido a la presidencia de Argentina en un teléfono móvil que le fue incautado.

También aprovechó la oportunidad para exigir la revocación de la orden de arresto domiciliario que pesa sobre él, en relación con el juicio por su presunta participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022. Bolsonaro está siendo acusado de liderar una "organización criminal" que intentó impedir que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera la presidencia.

PUEDES VER: Hijo de Jair Bolsonaro amenaza a la justicia brasileña: advierte más sanciones de EE. UU. si continúa el juicio contra su padre

Bolsonaro niega que haya querido fugarse y exige revocar arresto domiciliario

Los abogados del expresidente Bolsonaro señalaron que la ley establece que para ordenar la prisión preventiva debe haber un hecho contemporáneo, sin embargo, la autoridad policial "solo cuenta con un documento, que reconocen como un simple borrador antiguo enviado por un tercero, además de la innegable constatación de que la solicitud no se materializó". Estas declaraciones fueron recogidas por la Agencia de Brasil.

En este contexto, la defensa legal solicitó que se revoque el arresto domiciliario de Bolsonaro o, en todo caso, "la resolución urgente del recurso de amparo interpuesto por la defensa el 6 de agosto". Argumentan que su cliente ha cumplido en todo momento con las medidas cautelares impuestas por la Corte Suprema, como la prohibición de salir del país y de hacer uso de las redes sociales.

PUEDES VER: Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

Policía de Brasil revela que Bolsonaro quería pedir asilo a Argentina

La policía de Brasil informó que descubrió un documento de 33 páginas, que resultó ser un borrador de una "solicitud de asilo político" dirigido al presidente argentino, Javier Milei. En este borrador, fechado poco después de que se abriera una investigación por golpismo en febrero del año 2024, Bolsonaro aseguraba ser víctima de una "persecución política en Brasil", con lo que intentaba justificar su solicitud de asilo.

Asimismo, el informe de la Policía Federal reveló que el documento fue creado por un usuario registrado bajo el nombre de "Fernanda Bolsonaro". Según el expediente, esta persona podría estar vinculada a Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nuera del expresidente y esposa del senador Flavio Bolsonaro. La policía sospecha que, al pedir el asilo, Bolsonaro buscaba escapar de posibles consecuencias legales.

El juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, dio un plazo hasta el viernes para que la defensa de Bolsonaro explicara la existencia de dicho borrador. En respuesta, los abogados del exmandatario reaccionaron con firmeza y acusaron a la policía de intentar "desmoralizarlo" y de exponer su vida privada mediante acusaciones "tan graves como sin fundamento".

PUEDES VER: El país con el ejército militar más poderoso de Sudamérica: desafía a EE. UU., China y Rusia con tecnología de punta

Sentencia contra Jair Bolsonaro iniciará a partir del 2 de septiembre

El Tribunal Supremo de Brasil informó que el 2 de septiembre iniciará el proceso de deliberación sobre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien es acusado de liderar una conspiración golpista.

Además, el tribunal fijó otras fechas para continuar con las deliberaciones: 3, 9, 10 y 12 de septiembre. El objetivo es tomar una decisión sobre los ocho individuos que están acusados de ser parte del grupo principal detrás del intento de golpe de Estado ocurrido en 2022.

El expresidente brasileño es acusado de liderar una conspiración para mantenerse en el cargo tras su derrota por un estrecho margen en las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el exmandatario ha rechazado en todo momento haber cometido algún delito.

