Sentencia contra Jair Bolsonaro iniciará el 2 de septiembre, confirmó el Tribunal Supremo de Brasil
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es acusado de haber participado en una conspiración golpista luego de perder las elecciones presidenciales de 2022.
El Tribunal Supremo de Brasil informó que el próximo 2 de septiembre comenzará la deliberación sobre el juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro, quien está acusado de liderar una conspiración golpista.
Asimismo, la corte anunció más fechas para seguir con las deliberaciones: 3, 9, 10 y 12 de septiembre, con el objetivo de decidir sobre los ocho acusados de formar parte del núcleo central del intento de golpe en el año 2022.
¿De qué delitos se le acusa a Jair Bolsonaro?
Jair Bolsonaro, quien cuenta con el total respaldo decidido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, es acusado de liderar una conspiración para mantenerse en el cargo tras su derrota por un estrecho margen en las elecciones de 2022 frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, el exmandatario rechaza haber cometido algún delito.
La Fiscalía sostiene que Bolsonaro, junto con varios de sus aliados, encabezó una red criminal con el objetivo de anular los resultados electorales. Incluso se afirma que existían planes para asesinar a Lula y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien está a cargo de supervisar el caso. Los fiscales han presentado una serie de pruebas, como mensajes, notas escritas a mano y otros documentos, que supuestamente detallan los pormenores del complot.