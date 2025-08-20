Brasil lidera la fuerza militar en Sudamérica debido a su combinación de personal, presupuesto y tecnología. Con 376.000 militares activos y más de un millón en reserva, el país cuenta con un arsenal variado, que incluye tanques, vehículos blindados, submarinos y cazas supersónicos.

Su poder militar se sustenta en un presupuesto de defensa superior a los US$26.000 millones, de los cuales más del 7% se invierte en investigación, desarrollo y producción nacional de armamento. Esto refuerza su independencia tecnológica frente a potencias como Estados Unidos, China y Rusia.

¿Por qué Brasil es el país más poderoso militarmente y qué capacidades y tecnologías respaldan su poderío?

Brasil destaca por la cantidad de tropas y por su inversión en tecnología militar propia. Empresas nacionales como Embraer, Avibras y Ares producen aviones, misiles, drones y sistemas de defensa avanzados, incluidos los cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.

Además, el país ha comenzado a probar un submarino nuclear y mantiene operaciones estratégicas tanto en la Amazonía como en el Atlántico, asegurando su soberanía y capacidad de respuesta ante posibles amenazas, ya sean regionales o internacionales.

¿Cuál es la posición de Brasil en el ranking militar mundial y sudamericano según Global Firepower?

En el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa la posición 11 a nivel mundial, con un puntaje de 0,215 (siendo 0,0 el puntaje perfecto), superando a países como Irán e Israel.

Estados Unidos

Rusia

China

India

Corea del Sur

Reino Unido

Francia

Japón

Turquía

Italia

Brasil

En Sudamérica, el liderazgo brasileño es indiscutible, seguido por: