El país con el ejército militar más poderoso de Sudamérica: desafía a EE. UU., China y Rusia con tecnología de punta
Brasil se consolida como la potencia militar de Sudamérica según Global Firepower, con ejército numeroso y tecnología avanzada.
Brasil lidera la fuerza militar en Sudamérica debido a su combinación de personal, presupuesto y tecnología. Con 376.000 militares activos y más de un millón en reserva, el país cuenta con un arsenal variado, que incluye tanques, vehículos blindados, submarinos y cazas supersónicos.
Su poder militar se sustenta en un presupuesto de defensa superior a los US$26.000 millones, de los cuales más del 7% se invierte en investigación, desarrollo y producción nacional de armamento. Esto refuerza su independencia tecnológica frente a potencias como Estados Unidos, China y Rusia.
¿Por qué Brasil es el país más poderoso militarmente y qué capacidades y tecnologías respaldan su poderío?
Brasil destaca por la cantidad de tropas y por su inversión en tecnología militar propia. Empresas nacionales como Embraer, Avibras y Ares producen aviones, misiles, drones y sistemas de defensa avanzados, incluidos los cazas Gripen E/F y helicópteros tácticos KC-390.
Además, el país ha comenzado a probar un submarino nuclear y mantiene operaciones estratégicas tanto en la Amazonía como en el Atlántico, asegurando su soberanía y capacidad de respuesta ante posibles amenazas, ya sean regionales o internacionales.
¿Cuál es la posición de Brasil en el ranking militar mundial y sudamericano según Global Firepower?
En el ranking de Global Firepower 2025, Brasil ocupa la posición 11 a nivel mundial, con un puntaje de 0,215 (siendo 0,0 el puntaje perfecto), superando a países como Irán e Israel.
- Estados Unidos
- Rusia
- China
- India
- Corea del Sur
- Reino Unido
- Francia
- Japón
- Turquía
- Italia
- Brasil
En Sudamérica, el liderazgo brasileño es indiscutible, seguido por:
- México
- Argentina
- Colombia
- Chile
- Perú
- Venezuela
- Ecuador
- Cuba
- Bolivia