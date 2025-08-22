Este hombre no se defendió de un asalto con una pistola en Pasto, Colombia

A través de las redes sociales, se está difundiendo un video que supuestamente muestra cómo un ciudadano colombiano, de la ciudad de Pasto, acribilla a un delincuente que trató de asaltarlo tras arrebatarle sus pertenencias, menos su pistola. No obstante, la locación del suceso es incorrecta.

"En la ciudad de Pasto, un valiente 'plomoterapeuta' que esperaba transporte público en una acera, fue abordado por un pillo que nunca imaginó que terminaría con más de cinco 'chips NMR' insertados en su cuerpo luego de intentar robar al ciudadano en mención", se lee en la descripción de los posteos que se hace pasar como noticia en medios locales y usuarios.

Publicaciones desinformativas por las redes sociales de Facebook y X. Foto: capturas de pantalla

Hasta la publicación de esta verificación, se ha identificado que el posteo más viralizado se encuentra en la red social de X (antes Twitter), que ha logrado recopilar 861.200 visualizaciones, 17.000 'me gusta', 1.000 republicaciones por distintos usuarios en sus muros personales y 482 comentarios.

Hecho ocurrió en São Paulo, Brasil

Para rastrear el video, realizamos una captura de pantalla a uno de los fotogramas y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes con la herramienta Google Lens. Encontramos que el hecho ocurrió en la ciudad de São Paulo, Brasil.

El Jornal de Brasilia señala un ladrón trató de robar a un joven de 26 años, quien era un policía militar que se encontraba fuera de servicio en el barrio Raposo Tavares, en la zona oeste de São Paulo. Ocurrió el domingo 17 de agosto, a horas de la noche, cuando el oficial en sus días de franco esperaba el autobus.

Portada del hecho del Jornal de Brasilia. Foto: captura de pantalla

El crimen duró menos de 30 segundos. El motociclista se acerca a su víctima y, mientras lo amenaza, le exige que entregue sus cosas antes de atentar contra él. Mientras tanto, una cámara de la calle Erico Verissimo, capta el asalto. Luego de que el joven oficial entregase su mochila, el hampón arranca la motocicleta, pero es sorprendido por una ráfaga de 10 balas que terminan con su vida.

El policía estaba armado y esperó el momento preciso para atacar por la espalda al delincuente en un momento de distracción. Todas las balas dieron, e incluso el hampón llegó a la ambulancia con vida, pero no al hospital. En la actualidad, la policía brasilera investiga el caso como un robo con homicidio.

Conclusión

El video corresponde a un hecho ocurrido en São Paulo, Brasil, no en la ciudad de Pasto, Colombia. Se trata de un policía militar de 26 años que se encontraba de descanso y que fue asaltado cuando esperaba el bus. El delincuente recibió una descarga de 10 disparos luego de tratar fugarse del asalto. Por lo tanto, calificamos este tipo de posteos como falsos.

