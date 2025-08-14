HOYSuscripcion LR Focus

Hijo de Jair Bolsonaro amenaza a la justicia brasileña: advierte más sanciones de EE. UU. si continúa el juicio contra su padre

Lula rechazó las demandas de Trump sobre Jair Bolsonaro, defendiendo la soberanía de Brasil, mientras Eduardo alertó sobre mayores aranceles de Estados Unidos por el juicio.

Eduardo Bolsonaro critica la presión de EE.UU. mientras Lula defiende la independencia de Brasil. Foto: EFE/AFP
Eduardo Bolsonaro critica la presión de EE.UU. mientras Lula defiende la independencia de Brasil. Foto: EFE/AFP

El congresista brasileño Eduardo Bolsonaro advirtió que Brasil podría enfrentar más sanciones y aranceles por parte de Estados Unidos debido al proceso judicial que está enfrentando su padre, el expresidente Jair Bolsonaro. Desde Washington, señaló que no sería posible reducir los aranceles sin que la Corte Suprema realice ciertas concesiones.

Durante su visita, Eduardo calificó los aranceles sobre productos como carne, café y calzado como "una medicina amarga". Además, reiteró que la presión estadounidense busca frenar lo que considera una ofensiva legal desproporcionada contra Jair Bolsonaro. Este conflicto ha abierto un nuevo capítulo de tensiones entre Brasil y Estados Unidos.

PUEDES VER: Jair Bolsonaro en horas clave mientras espera el veredicto del Tribunal Supremo Federal por su intento de golpe de Estado

lr.pe

¿Qué consecuencias advirtió Eduardo Bolsonaro que EE. UU. podría imponer a Brasil por el juicio contra su padre?

Eduardo Bolsonaro señaló que Estados Unidos podría aumentar los aranceles sobre productos brasileños y aplicar sanciones financieras a funcionarios vinculados al juicio contra su padre. Mencionó que entre los productos afectados estarían carne, café, pescado y calzado, buscando así presionar al gobierno brasileño.

El legislador también afirmó que las medidas podrían extenderse a miembros de la Corte Suprema y otros funcionarios si no se observan cambios en la conducta de las autoridades brasileñas. Eduardo defendió la intervención estadounidense como un respaldo a su padre, calificando los aranceles y sanciones como un "último recurso" ante lo que considera un ataque institucional.

PUEDES VER: ¿Quién es Jorge "Tuto" Quiroga? el expresidente que quiere volver al poder en Bolivia y promete aplicar la “motosierra"

lr.pe

¿Cómo ha reaccionado el presidente Lula ante las demandas de Trump respecto a la situación de Jair Bolsonaro?

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechazó las demandas de Trump, calificándolas como una afrenta a la soberanía de Brasil. Lula aseguró que no permitirá presiones externas ni se “humillará” ante Estados Unidos por el caso de Jair Bolsonaro.

En declaraciones recientes, Lula también criticó tanto a Jair como a Eduardo Bolsonaro por intentar buscar apoyo extranjero, llamándolos "traidores" por involucrar a Washington en asuntos judiciales internos. Esta postura refuerza la posición del gobierno brasileño de defender la independencia institucional frente a las intervenciones externas.

