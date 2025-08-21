HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Influencer se enteró de la muerte de su pequeña hija de 2 años en plena transmisión en vivo en Brasil

Renato Tsukasa, influencer brasileño, enfrentó la devastadora noticia del fallecimiento de su hija Giulia, de dos años, durante una transmisión en vivo ante 200 mil espectadores.

Renato Tsukasa es conocido streamer en Twitch en Brasil se enteró de la muerte de su hija en pleno en vivo. Foto: composición lr/x
Renato Tsukasa es conocido streamer en Twitch en Brasil se enteró de la muerte de su hija en pleno en vivo. Foto: composición lr/x

El creador de contenido, Renato Tsukasa se enteró de la muerte de su menor hija Giulia durante una transmisión en vivo con más de 200 mil espectadores.

La pequeña, de dos años de edad, había un accidente fatal. El influencer estaba grabándose mientras jugaba, cuando fue alertado por su suegra, que le informó la trágica noticia.

PUEDES VER: Pareja fue hallada muerta en la tina de un hotel en Brasil: festejaron el cumpleaños de su hija y nunca más regresaron

lr.pe

¿Qué pasó con Renato Tsukasa?

El conocido influencer, Renato Tsukasa es conocido streamer en Twitch en Brasil, donde sube sus videos mientras juega diversos videojuegos. Además de sus contenidos personales, en su perfil de Instagram donde mostraba su estilo de vida.

Renato fue alertado por su suegra, quien vigilaba a su hija cerca de la piscina. La mujer lo interrumpió a los gritos mientras él seguía en directo, el streamer se paró y salió de la habitación. La silla de juegos quedó vacía por varios minutos, mientras que el chat se llenaba de comentarios de los usuarios preguntando qué había pasado.

Después de un tiempo, Renato volvió a la habitación y entre lágrimas contó a sus seguidores: "Giulia logró escalar la valla de protección de la pileta. Su abuela no notó el movimiento, y la niña se hundió en el agua", relató devastado.

¿Cómo murió la hija de Renato?

La bebé de dos años logró escalar la valla y cayó en la piscina. Aunque Renato se lanzó inmediatamente al agua al escuchar los gritos de su suegra y rescató a la niña, que ya se encontraba en el fondo, no pudieron salvarle la vida.

Cuando Renato la sacó de la piscina, la niña ya estaba inconsciente. Desesperado, intentó reanimarla mediante respiración boca a boca y compresiones torácicas, pero no tuvo éxito. Posteriormente, Giulia fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde los galenos intentaron revertir el paro cardiorrespiratorio, pero la niña no sobrevivió.

A través de las redes sociales, los seguidores de Tsukasa expresan su tristeza por su pérdida y le envían mensajes de apoyo para ayudarle a sobrellevar este difícil momento junto a su familia. Por su parte, él publicó un conmovedor video con fotos de su hija, en el que manifiesta su dolor. 'Giulia, hija mía, ¡TE AMO PARA SIEMPRE! 🖤😭', escribió.

