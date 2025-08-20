La policía de Brasil reveló que el expresidente Jair Bolsonaro tenía la intención de solicitar asilo al presidente argentino Javier Milei en 2024. Esta afirmación se encuentra en un informe en el que también se solicita procesar tanto a Bolsonaro como a su hijo por un presunto intento de interferir en un proceso judicial en su contra.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Brasil tiene previsto emitir su decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Bolsonaro entre el 2 y el 12 de septiembre, en relación con un juicio que lo involucra por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.

Revelan que Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina

La Policía Federal descubrió en el smartphone de Bolsonaro un archivo sin fecha ni firma, pero editable, en el que se solicitaba de manera urgente un asilo político para el expresidente.

De acuerdo con la Policía, el archivo revela que, desde febrero de 2024, Bolsonaro ya habría estado trazando planes para abandonar Brasil, con la intención de evadir posibles consecuencias legales.

Además, en su informe, la Policía Federal señaló que lograron recuperar grabaciones de audio y conversaciones que Bolsonaro había tenido con Malafaia y su hijo Eduardo, las cuales habían sido eliminadas previamente del dispositivo.

Bolsonaro y su intento de evadir juicio por intento de golpe de Estado

Los investigadores sostienen que los registros encontrados refuerzan las sospechas de que Bolsonaro tuvo intentos de intimidar a las autoridades brasileñas y de obstaculizar las investigaciones sobre el supuesto complot golpista.

"Los mensajes demuestran que las sanciones articuladas por los investigados tenían como objetivo coaccionar a las autoridades judiciales del Supremo Tribunal Federal ( STF ) que trabajan en el juicio de la AP nº 2668-STF, con el propósito de favorecer su propio interés, que es impedir una posible condena penal del expresidente Jair Bolsonaro y otros imputados, acusados de cometer los delitos de Organización Criminal, Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado", dice el documento de la PF.

Solicitud de asilo fue creada por Fernanda Bolsonaro

El informe de la Policía Federal incluye los metadatos de un documento de 33 páginas, que muestran que fue creado por un usuario bajo el nombre de "Fernanda Bolsonaro", quien además aparece como el último autor del archivo. Según el informe, es probable que esta persona esté relacionada con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nuera del expresidente y esposa del senador Flavio Bolsonaro.

La Policía también indica que, unos dos meses antes de la última modificación de este documento, el 5 de diciembre de 2023, Bolsonaro había informado al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que tenía planes de viajar a Argentina entre el 7 y el 11 de diciembre.