HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?
¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      ¿A qué hora juega Alianza vs U. Católica por la Sudamericana?      
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
Mundo

Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina para evadir juicio por intento de golpe de Estado, según policía de Brasil

La policía de Brasil informó que Jair Bolsonaro planeaba solicitar asilo político al presidente argentino Javier Milei en 2024.

Bolsonaro buscó pedir asilo político a Milei en 2024.
Bolsonaro buscó pedir asilo político a Milei en 2024. | . Foto: Composición LR/AFP.

La policía de Brasil reveló que el expresidente Jair Bolsonaro tenía la intención de solicitar asilo al presidente argentino Javier Milei en 2024. Esta afirmación se encuentra en un informe en el que también se solicita procesar tanto a Bolsonaro como a su hijo por un presunto intento de interferir en un proceso judicial en su contra.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Brasil tiene previsto emitir su decisión sobre la culpabilidad o inocencia de Bolsonaro entre el 2 y el 12 de septiembre, en relación con un juicio que lo involucra por un supuesto intento de golpe de Estado en 2022.

Revelan que Bolsonaro planeó pedir asilo político a Javier Milei en Argentina

La Policía Federal descubrió en el smartphone de Bolsonaro un archivo sin fecha ni firma, pero editable, en el que se solicitaba de manera urgente un asilo político para el expresidente.

De acuerdo con la Policía, el archivo revela que, desde febrero de 2024, Bolsonaro ya habría estado trazando planes para abandonar Brasil, con la intención de evadir posibles consecuencias legales.

Además, en su informe, la Policía Federal señaló que lograron recuperar grabaciones de audio y conversaciones que Bolsonaro había tenido con Malafaia y su hijo Eduardo, las cuales habían sido eliminadas previamente del dispositivo.

Bolsonaro y su intento de evadir juicio por intento de golpe de Estado

Los investigadores sostienen que los registros encontrados refuerzan las sospechas de que Bolsonaro tuvo intentos de intimidar a las autoridades brasileñas y de obstaculizar las investigaciones sobre el supuesto complot golpista.

"Los mensajes demuestran que las sanciones articuladas por los investigados tenían como objetivo coaccionar a las autoridades judiciales del Supremo Tribunal Federal ( STF ) que trabajan en el juicio de la AP nº 2668-STF, con el propósito de favorecer su propio interés, que es impedir una posible condena penal del expresidente Jair Bolsonaro y otros imputados, acusados de cometer los delitos de Organización Criminal, Abolición Violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado", dice el documento de la PF.

Solicitud de asilo fue creada por Fernanda Bolsonaro

El informe de la Policía Federal incluye los metadatos de un documento de 33 páginas, que muestran que fue creado por un usuario bajo el nombre de "Fernanda Bolsonaro", quien además aparece como el último autor del archivo. Según el informe, es probable que esta persona esté relacionada con Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, nuera del expresidente y esposa del senador Flavio Bolsonaro.

La Policía también indica que, unos dos meses antes de la última modificación de este documento, el 5 de diciembre de 2023, Bolsonaro había informado al ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que tenía planes de viajar a Argentina entre el 7 y el 11 de diciembre.

Notas relacionadas
Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

Asesinan a joven brasileña de 22 años que rechazó salir con un capo narco durante una fiesta en Río de Janeiro

LEER MÁS
Capo narco asesina a joven de 22 años que lo rechazó durante una fiesta en Río de Janeiro

Capo narco asesina a joven de 22 años que lo rechazó durante una fiesta en Río de Janeiro

LEER MÁS
El país con el ejército militar más poderoso de Sudamérica: desafía a EE. UU., China y Rusia con tecnología de punta

El país con el ejército militar más poderoso de Sudamérica: desafía a EE. UU., China y Rusia con tecnología de punta

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

Régimen de Maduro lanza amenaza a EE. UU. tras despliegue de buques de guerra: "Extranjero que entra, se queda preso"

LEER MÁS
Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

LEER MÁS
Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

Millonario de Qatar compró en Sudamérica 10.000 hectáreas para construir tres hidroeléctricas y una residencia de lujo

LEER MÁS
Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

Sistemas de combate, defensa antiaérea y más: así son los buques destructores que EEUU desplegó cerca de Venezuela

LEER MÁS
Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

Paraguay se sumaría a Ecuador y EE. UU. al declarar al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro como organización terrorista

LEER MÁS
¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

¿Donald Trump vs. Nicolás Maduro? Estas son las razones ante una posible intervención estadounidense en Venezuela

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El outlet más grande de Ripley donde ofertan prendas desde S/9.90: ¿dónde se ubica y cómo llegar?

San Marcos anuncia simulacro del examen de admisión 2026-I: conoce la fecha, cómo inscribirte, costo y más detalles de la prueba

Genio de 17 años de SJL logró primer puesto de la UNI con el puntaje más alto: este fue su método de estudio

Mundo

"No ha dado señales de vida": familia denuncia que francés desaparecido estaría arrestado en Venezuela "sin motivo" por casi 2 meses

La histórica moneda de El Salvador que fue inspirada en Cristóbal Colón: fue una pieza clave en el siglo XIV

¿Cuál es la ruta de los tres buques destructores con misiles que EEUU envió cerca de las costas de Venezuela?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

FAME adjudica a empresa inhabilitada la compra de 3,163 chalecos antibalas para la Policía

¡Cerca de S/35.000 mensuales!: Comisión de Constitución plantea que diputados y senadores ganen como un juez supremo

Carlos Bruce anuncia candidatura a la alcaldía de Lima y lanza indirecta a Rafael López Aliaga: "(Lima) es una ciudad a la deriva"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota