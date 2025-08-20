Una joven de 22 años fue abusada y asesinada a golpes en Vila Aliança, una zona del oeste de Río de Janeiro, en Brasil. Su familia aseguró que el crimen ocurrió después de que la víctima rechazara la propuesta de un narco para salir con él.

La joven, identificada como Sther Barroso dos Santos, fue la víctima del feminicidio. En tanto, el presunto autor del asesinato es Bruno da Silva Loureiro, conocido como "Coronel", quien lidera el tráfico de drogas en el barrio Muquiço y forma parte de la banda criminal Terceiro Comando Puro (TCP).

Joven brasileña fue asesinada tras rechazar salir con un narco

Testigos indicaron que Sther Barroso sufrió una golpiza extremadamente violenta después de negarse a abandonar una fiesta funk con Silva Loureiro. Un video que circula en redes sociales muestra a la joven disfrutando y bailando en la fiesta. La agresión fue brutal, y su cuerpo fue dejado a la entrada de su casa, completamente desfigurado por los golpes.

Tras ello, su familia intentó ayudarla y la trasladó rápidamente al Hospital Albert Schweitzer en Realengo, pero lamentablemente, la joven ya había fallecido. Los análisis del Instituto Médico Forense (IML) confirmaron que también fue víctima de abuso sexual.

Presunto autor de feminicidio se encuentra prófugo

Bruno da Silva Loureiro, un narcotraficante de Muquiço, ha sido identificado como el principal responsable de este crimen. Muquiço era el barrio donde Sther y su familia viviían antes de mudarse a Vila Aliança, luego de ser víctimas de un robo. Ambos barrios están controlados por la facción criminal Terceiro Comando Puro (TCP), según reportan medios locales.

Asimismo, la División de Homicidios Capitales (DHC) está llevando a cabo la investigación, pero aún no se tiene información sobre la detención de Loureiro. Según los investigadores, él tiene un extenso historial delictivo, con cargos por tráfico de drogas, robo, homicidio con arma de fuego, asociación ilícita, portación ilegal de armas, robo de vehículos y lesiones.

Las tristes palabras de despedida de la hermana de Sther Barroso

Sther y su familia recientemente habían dejado Muquiço, la comunidad donde vivían, con la esperanza de comenzar de nuevo tras ser víctimas de un robo. “Entregaron a mi hermana desfigurada y sin vida. Acabó con la vida de mi hermana en el lugar donde estábamos reconstruyendo nuestras vidas. Le quitó la vida a mi hermana. Solo Dios tenía ese derecho", escribió la hermana de Sther en una emotiva publicación en Instagram.

“Estábamos en paz y felices. Tú (el narcotraficante) destrozaste a nuestra familia. Ya entregaste a mi hermana muerta. No tuvimos tiempo de ayudarla. Arruinaste a mi familia. Inaceptable. Mi hermana soñaba con ser madre de un niño, soñaba con casarse. ¿Y ahora qué hago con mi vida sin ti?”, escribió la hermana en otro desgarrador mensaje.

"Ya no tengo ganas de dormir ni de comer. Quiero justicia. Lucharé por ella hasta el final. Entiendo a aquellos que no tienen el valor para hacerlo. Mi único miedo era que alguien intentara hacerle daño a mi familia", agregó. "Ella tenía tantos sueños… Quería estudiar, trabajar, cambiar su vida. Todo eso le fue arrebatado de la manera más cruel", lamentó una amiga cercana de Sther en una entrevista con G1.