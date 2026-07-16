HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Natalia Salas revela cómo habría iniciado la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "En algún momento..."

La actriz reveló el inesperado detalle que habría dado inicio a la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que el productor musical afirmara que le organizó el cumpleaños a la recordada 'Teresita'.

Comentario de Natalia Salas deja al descubierto la presunta relación de Magdyel ugaz y Sergio George. Foto: composición LR/+QTV
Comentario de Natalia Salas deja al descubierto la presunta relación de Magdyel ugaz y Sergio George. Foto: composición LR/+QTV
Escuchar
Resumen
Compartir

Natalia Salas se pronunció sobre la inesperada cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que el productor musical confirmara que ambos se están conociendo. La actriz, que compartió varios años de trabajo con la popular 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio', sorprendió al revelar algunos detalles sobre el origen de este vínculo.

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', la actriz contó que la protagonista de 'Señora del destino' y el músico tendrían amistades en común, que habrían facilitado su encuentro. "Tienen amigos en común, entonces, en algún momento se han cruzado. Todo empezó la novela. Estaban decretando", comentó.

PUEDES VER: Sergio George confirma saliditas con Magdyel Ugaz: ¿Cuántos años le lleva el productor a la actriz peruana?

lr.pe

Natalia Salas cuenta cómo se habría dado el acercamiento entre Magdyel Ugaz y Sergio George

La actriz confesó que la noticia también la tomó por sorpresa, especialmente después de que Sergio George revelara públicamente que está conociendo a Magdyel Ugaz. Según contó, incluso conversó del tema con algunas amigas cercanas al productor musical, quienes le dieron una mejor impresión sobre él.

"Yo lo vi y me quedé como medio 'what?', y justo tuve una grabación el lunes con dos amigas, cantantes de salsa que lo conocen... Me decían que él era muy chévere y que a veces tenemos como la etiqueta de: 'Ay, muy grande y ella muy joven', pero hay un montón de parejas", relató Natalia Salas durante la conversación con María Pía Copello.

La conductora del pódcast no dudó en preguntarle directamente si conocía cómo se había iniciado la cercanía entre ambas figuras. Fue entonces cuando la también influencer explicó que las amistades compartidas habrían sido el punto de partida para que la actriz y el productor musical coincidieran y empezaran a conocerse.

PUEDES VER: Natalia Salas rompe en llanto al revelar resultados de su tratamiento contra el cáncer: “Vamos avanzando”

lr.pe

Natalia Salas desea la felicidad de Magdyel Ugaz y bromea con conocer a Sergio George

La actriz y cantante también reveló que ya había escuchado algunos comentarios sobre el cumpleaños de la popular 'Teresita'. "Yo sabía de antes porque un amigo fue, pero cuando ya Sergio George lo ha contado, yo lo único que quisiera es que Magdyel sea feliz, que la traten como una princesa, que de pronto puede ser el hombre que ella estaba necesitando o esperando, sabe Dios", expresó.

Asimismo, la actriz bromeó sobre su deseo de lanzar un disco y le envió un divertido mensaje a su amiga. "Magdyel, amiga, ¿qué tal? Sí, mira, podemos hacer una reunión y yo le canto a tu Sergio", comentó entre risas antes de improvisar algunas canciones en vivo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Natalia Salas conmueve al revelar que perderá sus ovarios para evitar el regreso del cáncer: "Con todo menos miedo"

Natalia Salas conmueve al revelar que perderá sus ovarios para evitar el regreso del cáncer: "Con todo menos miedo"

LEER MÁS
Natalia Salas rompe en llanto al revelar resultados de su tratamiento contra el cáncer: “Vamos avanzando”

Natalia Salas rompe en llanto al revelar resultados de su tratamiento contra el cáncer: “Vamos avanzando”

LEER MÁS
Natalia Salas se aferra a la vida y asegura que está dispuesta a quitarse los ovarios con tal de ver crecer a su hijo: “No me voy a morir”

Natalia Salas se aferra a la vida y asegura que está dispuesta a quitarse los ovarios con tal de ver crecer a su hijo: “No me voy a morir”

LEER MÁS
¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

¿De qué murió Manolo Rojas? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento del actor cómico peruano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Querida conductora de TV ruega por ayuda para encontrar a su novio influencer desaparecido en el Huascarán: “Se lo suplico”

Querida conductora de TV ruega por ayuda para encontrar a su novio influencer desaparecido en el Huascarán: “Se lo suplico”

LEER MÁS
Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

Kyara Villanella más enamorada que nunca: ¿quién es el joven que presentó ante la sociedad en la entrega de credenciales a Keiko Fujimori?

LEER MÁS
Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

Kyara Villanella sorprende al aparecer con su novio Adrián Harboe en ceremonia de credenciales de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

Janet Barboza expone chats con Ethel Pozo con fuertes comentarios sobre Magaly Medina: "Gente mala entraña"

LEER MÁS
¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

¿Se acabó el amor? Mark Vito impacta al compartir duro comunicado sobre su relación con Leslie Echavarría: "Con mucho dolor en el corazón"

LEER MÁS
¡Puro show! Viralizan video del preciso momento en que Melcochita le grita a Keiko Fujimori "siempre estaré contigo" en la entrega de credenciales

¡Puro show! Viralizan video del preciso momento en que Melcochita le grita a Keiko Fujimori "siempre estaré contigo" en la entrega de credenciales

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025