Natalia Salas revela cómo habría iniciado la cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George: "En algún momento..."

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Natalia Salas se pronunció sobre la inesperada cercanía entre Magdyel Ugaz y Sergio George, luego de que el productor musical confirmara que ambos se están conociendo. La actriz, que compartió varios años de trabajo con la popular 'Teresita' en 'Al fondo hay sitio', sorprendió al revelar algunos detalles sobre el origen de este vínculo.

Durante su participación en el pódcast 'Sin más que decir', la actriz contó que la protagonista de 'Señora del destino' y el músico tendrían amistades en común, que habrían facilitado su encuentro. "Tienen amigos en común, entonces, en algún momento se han cruzado. Todo empezó la novela. Estaban decretando", comentó.

Natalia Salas cuenta cómo se habría dado el acercamiento entre Magdyel Ugaz y Sergio George

La actriz confesó que la noticia también la tomó por sorpresa, especialmente después de que Sergio George revelara públicamente que está conociendo a Magdyel Ugaz. Según contó, incluso conversó del tema con algunas amigas cercanas al productor musical, quienes le dieron una mejor impresión sobre él.

"Yo lo vi y me quedé como medio 'what?', y justo tuve una grabación el lunes con dos amigas, cantantes de salsa que lo conocen... Me decían que él era muy chévere y que a veces tenemos como la etiqueta de: 'Ay, muy grande y ella muy joven', pero hay un montón de parejas", relató Natalia Salas durante la conversación con María Pía Copello.

La conductora del pódcast no dudó en preguntarle directamente si conocía cómo se había iniciado la cercanía entre ambas figuras. Fue entonces cuando la también influencer explicó que las amistades compartidas habrían sido el punto de partida para que la actriz y el productor musical coincidieran y empezaran a conocerse.

Natalia Salas desea la felicidad de Magdyel Ugaz y bromea con conocer a Sergio George

La actriz y cantante también reveló que ya había escuchado algunos comentarios sobre el cumpleaños de la popular 'Teresita'. "Yo sabía de antes porque un amigo fue, pero cuando ya Sergio George lo ha contado, yo lo único que quisiera es que Magdyel sea feliz, que la traten como una princesa, que de pronto puede ser el hombre que ella estaba necesitando o esperando, sabe Dios", expresó.

Asimismo, la actriz bromeó sobre su deseo de lanzar un disco y le envió un divertido mensaje a su amiga. "Magdyel, amiga, ¿qué tal? Sí, mira, podemos hacer una reunión y yo le canto a tu Sergio", comentó entre risas antes de improvisar algunas canciones en vivo.