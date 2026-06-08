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Kyara Villanella acaparó las redes sociales al mostrar, por primera vez, a su nueva pareja en una transmisión en vivo. La hija mayor de Keiko Fujimori apareció relajada y sonriente, mientras compartía la cocina familiar con su madre y su tía, pocas horas antes de que los peruanos acudieran a las urnas en la segunda vuelta electoral del 2026.

Durante el clip, la influencer presentó a su novio, Adrián Harboe, quien ya era conocido entre sus seguidores por algunas publicaciones en redes sociales. La revelación generó curiosidad inmediata y comentarios sobre la joven pareja, además de mostrar cómo la exreina de belleza equilibra su vida personal con la exposición mediática que conlleva formar parte de una de las familias más visibles del país.

¿Quién es Adrián Harboe, novio de Kyara Villanella?

Adrián Harboe es el joven que ha conquistado el corazón de Kyara Villanella, con quien mantiene una relación de poco menos de un año. Según registros en redes sociales, la pareja celebró siete meses junta el 24 de febrero y se mostró muy cercana durante el reciente Día de San Valentín.

En un TikTok publicado por la hija de Keiko Fujimori, ella reveló que Adrián empezó a cortejarla en el 2022, aunque en ese entonces tenía otra relación con un joven llamado Fabrizio, quien le mostraba su apoyo durante el Miss Teen, certamen en el que participó.

Más allá de su vínculo sentimental, Adrián comparte con sus seguidores detalles de su vida cotidiana. Es hincha de Alianza Lima y estudia la carrera de Negocios Internacionales en la Universidad de Lima. Junto a Kyara, asistió a eventos culturales y musicales, como los conciertos de Bad Bunny y Mon Laferte en Lima, y consolidó una serie de promesas en redes sociales aprobadas por sus seguidores.

Kyara Villanella presentó a su novio en redes sociales

Una sesión de cocina en familia se convirtió en un inesperado momento de exposición para Adrián Harboe, la nueva pareja de Kyara Villanella. La transmisión en vivo, que inicialmente estaba dedicada a la preparación de un postre junto a Keiko Fujimori y otros familiares, captó la atención de más de 62.000 usuarios conectados y se convirtió en uno de los contenidos más comentados de la jornada previa a la segunda vuelta de las elecciones del 2026.

El joven apareció en pantalla con una camiseta gris y saludó tímidamente mientras observaba la magnitud del público que lo veía. Entre risas y bromas, Kyara le preguntó si los espectadores le causaban nervios, lo que mostró la complicidad y naturalidad de la pareja. La transmisión no solo evidenció la relación romántica, sino también la cercanía familiar y la espontaneidad que ambos comparten frente a sus seguidores en redes sociales.