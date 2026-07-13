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"Ella no se suicidó": Exigen al Ministerio Público continuar pericias tras hallazgo de madre en canal de Piura

Nancy Arellano fue hallada sin vida en el canal Biaggio Arbulú (Piura) en septiembre de 2023. Sus familiares piden a la Fiscalía que no descarte la posibilidad de un homicidio.

Mujer fue hallada sin vida en canal de Piura
Mujer fue hallada sin vida en canal de Piura | Composición LR / Difusión
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La docente Nancy Arellano Chevez fue hallada flotando sin vida en el canal Biaggio Arbulú, a la altura del asentamiento humano La Primavera (Piura), el pasado 23 de septiembre de 2023. Desde esa fecha, la Fiscalía ha archivado dos veces el caso aduciendo que se trataría de un suicidio. Sus familiares sostienen que, a lo largo de la investigación, se habrían hecho pocos esfuerzos por recabar las evidencias necesarias, por lo que piden que continúen las diligencias.

Arellano vivía en la avenida Progreso, a pocos metros del aeropuerto Guillermo Concha Ibérico y, según las declaraciones de los familiares con los que convivía, habría salido cerca de las 10:00 a. m. señalando que iría a visitar a una de sus hermanas. Solo dos horas después fue encontrada flotando con toda su ropa y, a pocos metros, su cartera, que contenía algo de dinero, mas no su teléfono celular.

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Denuncian irregularidades en el proceso de investigación

Al respecto, la defensa indicó que, hasta que asumió el caso a fines de 2024, no se había profundizado en la investigación. Asimismo, apuntó que en la necropsia de la fallecida, a la que se describió como una mujer de tez morena y ojos oscuros, pese a que tenía la piel y los ojos claros, se describe que habría muerto por asfixia mecánica por ahogamiento, pero no se habría hallado evidencia de agua en sus pulmones.

En esa línea, el abogado señaló que, pese a que la vivienda de Arellano Chevez contaba con varias cámaras de seguridad, no se habría solicitado este material hasta meses después. Cuando se acudió al domicilio, solo se verificó que el sistema no habría almacenado ningún video de los días previos a su muerte. Al día de hoy, tampoco se cuenta con ningún registro de alguna cámara de seguridad ubicada en las zonas aledañas a su vivienda.

Por último, la defensa aseveró que contrataron a un perito de parte que les habría indicado que existirían los indicios suficientes para dar paso a otras hipótesis, como la de un posible homicidio.

La víctima nunca dio indicios de posible suicidio, según sus familiares

Por su parte, las hermanas de Nancy Arellano señalan que, aunque la mujer habría recibido terapia tras la pandemia por mostrar signos de depresión y falta de sueño, nunca se habría autolesionado ni dado indicios de que tendría la intención de terminar con su vida. En esa línea, aseveraron que, un día antes de su muerte, habría estado en la vivienda de una de sus hermanas, y afirmó que al día siguiente no las visitaría, ya que tenía mucha ropa que lavar.

Por ello, tanto la defensa que lleva el caso como los hermanos e hijos de la fallecida solicitan a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar que se haga el levantamiento de las comunicaciones entre su entorno familiar más cercano, con quienes pasó la noche y las horas de la mañana antes de su muerte, y la geolocalización del celular de la fallecida.

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