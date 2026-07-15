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La ceremonia de entrega de credenciales a Keiko Fujimori como presidenta electa no solo estuvo marcada por el acto protocolar encabezado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sino también por la presencia de su familia. Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de Kyara Villanella, hija mayor de la lideresa de Fuerza Popular, quien asistió acompañada de su novio, Adrián Harboe, lo que generó comentarios en redes sociales.

Durante el acto realizado el 15 de julio en el Gran Teatro Nacional, la exesposa de Mark Vito estuvo acompañada por su hermana, Sachi Fujimori, y sus hijas, Kyara y Kaori. La mayor de ellas regresó recientemente de Estados Unidos, país al que viajó junto a su madre por motivos personales.

Kyara Villanella y Adrián Harboe acaparan la atención durante la ceremonia oficial

La hija mayor de Keiko Fujimori llegó al Gran Teatro Nacional junto a Adrián Harboe, su novio, a quien presentó meses atrás a través de una transmisión en redes sociales. La pareja ocupó los asientos de las primeras filas durante la ceremonia y fue captada tomada de la mano.

La presencia del joven universitario en un acto protocolar de esta magnitud despertó diversas reacciones entre los usuarios. Mientras algunos se mostraron sorprendidos de verlo acompañando a Kyara Villanella en una actividad vinculada a la nueva etapa política de Keiko Fujimori, otros destacaron la naturalidad con la que ambos compartieron el momento. Asimismo, Kaori Fujimori, la hija menor de la mandataria electa, también recibió elogios de los internautas, que resaltaron su presencia durante la ceremonia.

Kyara Villanella y su novio. Foto: Facebook/Roger García

Keiko Fujimori dedica un emotivo mensaje a sus hijas durante su discurso

Además del acto de entrega de credenciales, Keiko Fujimori aprovechó su discurso para expresar su agradecimiento a su familia y enviar un mensaje de reconciliación nacional dirigido a quienes mantenían posiciones políticas distintas a la suya. "Hoy, también, quiero agradecer de manera muy especial a mi familia. Papá, mamá, siempre los llevo en mi corazón", manifestó la presidenta electa ante los asistentes.

Posteriormente, dedicó unas emotivas palabras a sus hijas, reconociendo el papel que han desempeñado durante los momentos más difíciles que ha enfrentado su familia. "A mis hijas, Kyara y Kaori, ustedes han crecido enfrentando circunstancias que ninguna familia desea vivir. Sin embargo, jamás perdieron la fortaleza, la dignidad ni la esperanza. Gracias por enseñarme que el amor siempre encuentra la forma de trascender en el tiempo, derribar muros y vencer la adversidad. Ustedes son mi mayor orgullo de mi vida", expresó la mandataria.