¡Nuevo amor en Chollywood! Sergio George confirma que está saliendo con Magdyel Ugaz: “Nos estamos conociendo”

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Sergio George sorprendió al confirmar públicamente que mantiene un acercamiento sentimental con Magdyel Ugaz, actriz peruana reconocida por interpretar a la popular 'Teresita' en la serie 'Al fondo hay sitio'. El productor musical, considerado una de las figuras más influyentes de la industria latina, rompió el silencio durante una entrevista radial y admitió que ambos se encuentran en una etapa inicial de una posible relación.

Las declaraciones del exproductor de Marc Anthony llegan luego de que fuera visto en la celebración del cumpleaños 41 de la actriz, donde incluso fue captado cargando la torta del evento. Durante la conversación, confirmó los rumores y expresó la admiración que siente por la intérprete peruana. "Comunicado oficial: nos estamos conociendo (...) Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona", reveló el músico.

Sergio George confirma su acercamiento con Magdyel Ugaz y le dedica elogios

La noticia se conoció durante una entrevista con Giovanna Valcárcel en Radio Panamericana, donde Sergio George no solo reconoció que existe un acercamiento con Magdyel Ugaz, sino que además confesó haber sido el organizador de la celebración por el cumpleaños de la actriz.

El productor musical explicó que fue él quien estuvo detrás de los detalles de la íntima reunión que congregó a familiares y amigos cercanos de la artista peruana. Su presencia en la fiesta no pasó desapercibida, especialmente después de que se difundieran imágenes en las que aparecía llevando la torta de cumpleaños de la protagonista de 'Al fondo hay sitio'.

Además de organizar el evento, el músico compartió en sus redes sociales un video compuesto por un collage de fotografías junto a la actriz, acompañado por la canción 'Yo quisiera' del grupo Reik en versión salsa, gesto que alimentó aún más las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido declaraciones públicas sobre el acercamiento con el productor musical. Sin embargo, sí llamó la atención de sus seguidores al repostear el video compartido por el músico y acompañarlo con un emoji de corazón rojo, detalle que muchos interpretaron como una muestra de cariño hacia el reconocido productor.

¿Cuántos años le lleva Sergio George a Magdyel Ugaz?

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado entre los seguidores de ambos es la diferencia de edad entre Sergio George y Magdyel Ugaz. La actriz peruana celebró recientemente sus 41 años el 13 de julio durante una íntima reunión a la que asistieron figuras del espectáculo como Gisela Valcárcel y otros amigos cercanos.

Por su parte, Sergio George tiene actualmente 65 años, lo que significa que entre ambos existe una diferencia de edad de 24 años. Pese a ello, el productor y la actriz parecen disfrutar esta nueva etapa en la que, según las propias palabras del músico, recién empiezan a conocerse.