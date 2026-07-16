Diputados y Senadores tomarían juramento el próximo viernes 24 de julio

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El Senado y la Cámara de Diputados tomarán juramento antes del 26 de julio. Luis Quispe, segundo vicepresidente de la Junta Preparatoria, confirmó que los diputados juramentarán el viernes 24. Fuentes de La República informaron que la fecha para los senadores aún no está definida, pero todo apunta a que sea el mismo día, aunque en diferente horario.

“La fecha para senadores aún no está definida. Este viernes 17 se establecerá una fecha, pero parece que se realizaría el 24. La juramentación de diputados sería a las 9.00 a. m. y la de senadores a las 3.00 p. m.”, dijo.

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La juramentación y la transición ordenada entre el Congreso saliente y el entrante estarán a cargo de la Junta Preparatoria, órgano que iniciará funciones el 15 de este mes. Tendrá como función principal asegurar la continuidad institucional mediante la organización de la elección de las autoridades parlamentarias y la conducción de los actos previos a la instalación del nuevo Parlamento.

Diputados juramentarán el 24 de julio

El segundo secretario de la Junta Preparatoria, Luis Quispe Candia, de Buen Gobierno, confirmó a la prensa la fecha de juramentación para diputados y precisó que él será parte de los tres integrantes que tomarán juramento al Pleno.

Se trata de la diputada más votada, Cecilia Chacón, de Fuerza Popular; él, por ser el de mayor edad; y Romina Uribe Sáenz, de Buen Gobierno, por ser la de menor edad. “Nosotros tomaremos juramento a los 127 congresistas”, dijo.

También comunicó que su rol en la Cámara de Diputados será velar por los temas de transporte, pues en ello está especializado. “Durante 45 años me he dedicado a tratar los asuntos relativos al tránsito y transporte. Hemos hecho todo lo que se ha podido desde una ONG privada como es Luz Ámbar. Ahora ha llegado el momento de hacer que las leyes se cumplan”, dijo.

Mencionó que muchas veces las normas no son acatadas, incluso por las autoridades. Por ello, confía en que desde el Congreso pueda corregir ese aspecto.

“El tránsito y transporte está abandonado y todos estamos comprometidos. Tanto la ciudadanía, los operadores, las autoridades, todos debemos sumar para poner orden a esta ciudad”, anotó.

Junta Preparatoria iniciará funciones el 15 de julio

El Congreso bicameral instalará su Junta Preparatoria el 15 de julio para conducir el proceso de transición hacia el nuevo Parlamento.

Durante su funcionamiento, este órgano temporal convocará a la elección de los presidentes y de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado. Las bancadas parlamentarias deberán presentar sus listas de candidatos ante la Oficialía Mayor hasta el 25 de julio, un día antes de la votación.

La elección de las autoridades de ambas cámaras se realizará, como plazo máximo, el 26 de julio. Los presidentes electos asumirán oficialmente sus funciones durante la instalación del nuevo Congreso bicameral, prevista para el 27 de julio.