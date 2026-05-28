Natalia Salas rompe en llanto al revelar resultados de su tratamiento contra el cáncer: “Vamos avanzando”

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir detalles de su tratamiento contra el cáncer. Foto: Composición Lr

La actriz utilizó sus redes sociales para compartir detalles de su tratamiento contra el cáncer. Foto: Composición Lr

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Natalia Salas emocionó a sus seguidores luego de compartir una alentadora noticia sobre el tratamiento que viene llevando tras enfrentar nuevamente el cáncer. A través de sus redes sociales, la actriz peruana apareció visiblemente conmovida al revelar que los resultados de sus últimos exámenes salieron como esperaba.

Salas publicó una fotografía suya y agradeció públicamente las muestras de apoyo que ha recibido durante los últimos meses, asegurando que su tratamiento continúa dando resultados favorables.

Historia de Natalia Salas. Foto: Instagram

Natalia Salas rompe en llanto tras conocer resultados de sus exámenes

Mediante sus historias de Instagram, la popular ‘Andrea’ de ‘Al fondo hay sitio’ contó que recientemente recibió los resultados de sus exámenes médicos y confirmó que su tratamiento viene respondiendo favorablemente.

“Salieron los resultados de mis exámenes y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupaciones. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz. Gracias Dios”, se lee en el mensaje que acompaña el post.

Tras la publicación, seguidores de la también cantante aprovecharon para dejarle diversos mensajes de apoyo y alegría.

“Eres una guerrera”, “qué alegría”, “tú puedes” y “qué buena noticia”, fueron algunos de los comentarios que escribieron sus fans.

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Natalia Salas: “Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo”

Semanas atrás, Natalia Salas estuvo de invitada en el pódcast ‘Cuestión de Cuestionar’, donde contó que deberá someterse a nuevos procedimientos médicos como parte del tratamiento que enfrenta actualmente. La actriz reveló que incluso tendría que extirparse los ovarios y las trompas con el objetivo de continuar luchando contra la enfermedad.

“A ver, ¿cómo te explico que no me voy a morir? Voy a hacer lo que tenga que hacer para ver crecer a mi hijo”, expresó durante la entrevista.

Además, Natalia aseguró que está dispuesta a afrontar cualquier tratamiento o cambio en su vida con tal de mantenerse junto a su familia y continuar con sus proyectos personales.

“Si tengo que tomarme las 83 pastillas, pues me las tomo. Si me tengo que quitar el útero o los ovarios, me los quito”, comentó la actriz.