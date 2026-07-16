Flavio Cruz niega injerencia política en su nombramiento como ministro de Trabajo: "Fue por una renuncia"

Flavio Cruz se pronunció sobre su llegada al Ministerio de Trabajo | Composición: LR.

Flavio Cruz se pronunció sobre su llegada al Ministerio de Trabajo | Composición: LR.

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Flavio Cruz, congresista y ahora ministro de Trabajo, descartó que su llegada a esa cartera responda a una serie de favores políticos. El militante de Perú Libre aseguró que su designación se produjo únicamente tras la renuncia de Freddy Solano al cargo.

'Yo no voy a ver lo que pasó en el ministerio en semanas anteriores. Son las últimas semanas. (...) Fue una situación generada por una renuncia. No podía dejarse al ministerio sin conducción y estamos recomponiendo el equipo mediante encargaturas', declaró a Canal N.

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Al ser consultado por lo ocurrido días atrás en el Congreso, cuando afirmó que el presidente José María Balcázar no lo había incluido en la comitiva que viajaría al Vaticano, Cruz calificó esas declaraciones como una ironía: 'Luego se dieron las circunstancias y hoy estamos aquí', añadió.

Como se recuerda, Cruz Mamani juró como nuevo ministro de Trabajo tras la renuncia de Freddy Solano. Horas antes, Solano había presentado su dimisión luego de que fuera cuestionado por presuntamente haber presentado un documento falso.

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Habla sobre un posible indulto a Castillo

Cruz también fue consultado por los rumores sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo por parte del presidente Balcázar. Al respecto, el ministro señaló que, a su juicio, ese no es un tema prioritario para el Gobierno.

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'No se tocó el tema. La verdad, no está en la agenda. No sé por qué se dan los rumores. Al menos en la reunión de ayer, no se tocó el tema', sostuvo.

Asimismo, indicó que Luis Jiménez, titular de Justicia y uno de los principales actores en esta discusión política, permanecerá en su cargo. Esto, luego de que surgieran versiones sobre una eventual salida del funcionario debido a su presunta oposición a un indulto a Castillo.