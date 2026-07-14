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Escolar de 13 años logra primer puesto en la UNALM tras perder a su padre y promete convertirse en profesional

Esta destacada adolescente acumula ya cinco ingresos a universidades públicas y demuestra su capacidad académica con reconocimientos en matemáticas antes de terminar la secundaria.

Estudiante de secundaria acumula cinco ingresos universitarios y consolida destacada trayectoria académica
Estudiante de secundaria acumula cinco ingresos universitarios y consolida destacada trayectoria académica | Foto: composición LR
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Con apenas 13 años, Luhana Ríos sumó un nuevo hito a su trayectoria académica al obtener el primer puesto en la carrera de Pesquería durante el reciente examen de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). El logro cobra un significado especial, pues llega apenas un mes y medio después del fallecimiento de su padre, Belino Ríos Armas, a quien dedicó este triunfo.

La adolescente, que actualmente cursa el tercer año de secundaria, aseguró que este resultado representa un homenaje a su padre y una motivación para seguir cumpliendo la promesa que le hizo desde pequeña: convertirse en una profesional. Su madre, Giovana Yucra Pacheco, expresó su orgullo por el esfuerzo y la perseverancia de su hija para sobreponerse a la pérdida familiar y continuar en busca de sus metas.

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Cinco ingresos universitarios

Pese a su corta edad, Luhana ya acumula cinco ingresos a universidades públicas. Antes de alcanzar el primer puesto en la UNALM, logró ingresar a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), la Universidad Nacional Federico Villarreal y, en dos oportunidades, a la Universidad Nacional del Callao.

Su desempeño también le ha permitido obtener diversos reconocimientos en concursos de matemáticas, con lo que consolida una trayectoria académica destacada antes de culminar la educación secundaria.

Treinta escolares ingresaron a la UNALM

Luhana integra el grupo de 30 estudiantes del colegio Juventud Científica, ubicado en El Agustino, que obtuvo una vacante durante el reciente proceso de admisión de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Según informó la institución educativa, los alumnos consiguieron el 11% del total de vacantes distribuidas entre las 12 carreras profesionales ofrecidas por la universidad.

Entre los primeros puestos también figuran Megan Palomino, quien ocupó el primer lugar en Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos; Jeremías Ramírez, primer puesto en Zootecnia; y Javier Reyes, primer puesto en Biología.

Talento desde la primaria

El examen de admisión también destacó el desempeño de Joaquín Chura y Lian Vilcapoma, ambos de 11 años y estudiantes de sexto grado de primaria, quienes lograron ingresar a la universidad. Joaquín ya registra varios ingresos universitarios, mientras que Lian obtuvo el tercer puesto a nivel nacional en el Concurso Nacional de Matemática (Conamat).

La dirección del colegio Juventud Científica resaltó que los resultados reflejan el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes. La institución señaló: 'Este récord de 30 ingresantes, logrando el ingreso de una promoción entera, reafirma nuestro compromiso con la educación de élite. Ver a estudiantes desde sexto grado de primaria hasta quinto de secundaria alcanzar sus objetivos nos impulsa a seguir innovando en nuestras estrategias pedagógicas para integrar la ciencia y la excelencia en el día a día de nuestros alumnos'.

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